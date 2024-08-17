Перша стаття Конституції проголошує Україну демократичною, правовою та соціальною державою. Щоправда, забезпечити "соціальність" в умовах низького рівня доходів та високого рівня тіньової економіки непросто, тому влада в усі часи діяла точково, зокрема – у питанні пенсійного забезпечення- джерело

Так в Україні почали з'являтися спеціальні умови виходу на заслужений відпочинок для окремих категорій громадян, прихильність яких хотіла завоювати влада. На початку 2024 року кожен п'ятий пенсіонер отримував спецвиплати, тоді як решті виплати розраховувалися за менш вигідним загальним законодавством.

Пенсійний популізм дістався і самої влади. Щоправда, у цьому випадку він полягав не в призначенні спецпенсій, а в їхньому скасуванні.

У 2017 році, коли уряд намагався реформувати солідарний пенсійний рівень для всіх громадян, депутатам довелося пожертвувати власними спецпенсіями. Спеціальні умови розрахунку та виходу на відпочинок для народних обранців замінили забезпеченням, як для звичайних українців.

Схоже, що ідея наблизитися до людей, принаймні в умовах виходу на пенсію, не припала до душі народним депутатам і вони вирішили повернути собі набагато вигіднішу спецпенсію. Зробити це вони планують не в сесійній залі.

Як народні депутати намагаються стати "рівнішими" перед законом та здобути для себе підвищені пенсії і скільки це коштуватиме бюджету?

Що сталося

13 червня Конституційний суд (КСУ) відкрив провадження за поданням 56-ти народних депутатів. Група парламентарів просить визнати неконституційним скасування спеціального режиму виходу на пенсію для колишніх нардепів.

Скасування відбулося під час ухвалення закону про реформу солідарного рівня пенсій у жовтні 2017 року, тож депутати просять суд визнати незаконним позбавлення права на спеціальні пенсії для тих колишніх депутатів, які вступили на посаду до моменту, коли цей закон набув чинності.

Тобто депутати просять КСУ повернути спецпенсії для колег першого-восьмого скликань – тих, хто вступив на посаду з 1990 року по 1 жовтня 2017 року.

Саме з 1 жовтня 2017 року набув чинності закон "Про реформу солідарного рівня пенсійної системи". Його ключовим нововведенням було запровадження більш жорстких вимог до стажу, аби людина отримала право на пенсію в 60 років.

При обговоренні реформи ця норма отримала репутацію "прихованого підвищення пенсійного віку", адже тепер, якщо людина не має необхідних 35 років стажу, то вона має працювати не до 60, а до 63 чи 65 років.

Для пом'якшення сприйняття цієї норми в суспільстві, депутати, імовірно, вирішили пожертвувати власною привілейованою пенсією і скасувати спецпенсії для низки інших груп осіб (зокрема, прокурорів та державних службовців).

Натомість спеціальні умови для ексдепутатів, які регулював закон "Про статус народного депутата" замінили на загальні правила виходу на пенсію, які регулює закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Останній встановлює правила, за якими розраховуються пенсії більшості українців.

У чому особливість депутатських пенсій

Прописані в законодавстві правила для розрахунку пенсій складні та містять чимало формул. Спрощено: аби розрахувати майбутній розмір пенсії людини, достатньо помножити показник її середньої офіційної зарплати за період трудової діяльності на кількість років трудового стажу і потім поділити на 100.

Для виходу на пенсію за загальним законодавством необхідно мати 35 років трудового стажу, тож розмір виплат більшості українців коливається в межах 30-35% від їхньої середньої зарплати.

Умови розрахунку пенсії для колишніх депутатів донедавна були набагато вигіднішими. Закон "Про статус народного депутата" встановлював дві ключові переваги. По-перше, він закріплював, що розмір депутатської пенсії становитиме більшу частку від зарплати, ніж у решти громадян: не 30-35%, а 60%.

По-друге, на відміну від непривілейованих пенсіонерів, для депутатів ця частка розраховувалася не з їх середньої зарплати за роки роботи, а з поточної зарплати з надбавками, що отримують чинні народні обранці. Через це кожне зростання виплат для парламентарів підвищувало виплати для ексдепутатів.

ЗМІ писали, що оклад народного депутата становить 30-36 тис грн на місяць. Реальна ж зарплата з усіма надбавками набагато вища.