Американці рятуватимуть українську енергетику? Зеленський назвав ймовірні спільні проєкти

«Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт з американцями – як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоби Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили й у Білому домі, й американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що в нас найбільше газосховищ, що в нас є мережа», – розповів глава держави. Цей проєкт та постачання американського газу допоможе Україні краще відновлювати енергетичні втрати через російські удари по інфраструктурі.

Другий проєкт стосується атомної енергетики та будівництва енергоблоків на українських АЕС. Однак деякі з них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Тож президент повідомив про можливе будівництво нових додаткових енергоблоків за умови співпраці зі США.

«Є 15 блоків. Із шістьма треба вирішувати, вони тимчасово окуповані, але в нас є домовленість з Westinghouse. І є фінансовий ресурс, який хоче заходити в цей проєкт зі Сполученими Штатами. Ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями. Це великий проєкт», – розповів Зеленський. Він також підкреслив про переваги України для США у найбільшому підземному газосховищу.

Україна може також запропонувати США дешевше зберігання газу в сховищах та надати можливість американським компаніям використовувати газотранспортну систему України. Завдяки цьому вони зможуть транспортувати газ через Україну до Словаччини та Угорщини.

Третій проєкт, про який розповів президент, передбачає домовленості щодо заміщення російської нафти у Європі. У цьому випадку Україна може запропонувати Штатам наш нафтопровід Одеса – Броди. «Також великий інтерес у Сполучених Штатів Америки. У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ – нуль, і російська нафта – нуль. Ось такий підхід», – додав Володимир Зеленський.