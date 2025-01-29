Зеленський відреагував на зупинку фінансування програм в Україні: дав доручення урядовцям

Пріоритетні програми профінансують з бюджету.

Адміністрація очільника Білого дому Дональда Трампа оголосила про призупинення з вівторка видачі всіх федеральних грантів, позик і програм фінансової допомоги Служби управління та бюджету. Натомість президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні дав доручення урядовцям з’ясувати, які програми американської підтримки, що зараз призупинені, є найбільш критичними для країни.

Нагадаємо, 21 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинку на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги США для перевірки їх на відповідність цілям політики президента.

Зазначимо, що нинішнє рішення стосується усіх кредитів, грантів та програм фінансування української економіки. На тлі значного дефіциту бюджету ці гроші мають критичне значення для функціонування держави.

Як пише "Голос Америки", призупинення набуде чинності 28 січня о 17:00 за Вашингтоном (29 січня о 00:00 за Києвом). Відомства мають до 10 лютого подати детальну інформацію про будь-які програми, проєкти чи заходи, на які поширюється пауза, йдеться в записці.

Призупинка дасть адміністрації час для перегляду програм та визначення найкращого використання фінансування цих програм відповідно до закону та пріоритетів Трампа. До завершення перегляду установи повинні визначити передбачені законодавством дії або терміни для програм допомоги.

Виконувач Метью обов’язків директора Служби управління та бюджету Вет наказав федеральним установам припинити всі дії, пов’язані з відкритими повідомленнями про можливості для фінансування.

"Цей меморандум вимагає від федеральних агентств визначити та переглянути всі федеральні програми фінансової допомоги та допоміжні заходи відповідно до політики та вимог президента", — повідомив Вет.

"Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що найближчим часом уряд визначить, які з цих програм є критичними і потребують негайних рішень. Частину фінансування планують забезпечити за рахунок державних коштів, а для решти питань проведуть консультації з європейськими та американськими партнерами.

"Це стосується багатьох сфер — від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови", — додав президент.

Зеленський підкреслив, що урядовці представлять йому інформацію про пріоритетні програми, що мають безпосереднє значення для українських дітей, ветеранів, а також для захисту інфраструктури країни. "Пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо", — резюмував він.

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