Незабаром «Свято світла і музики: Різдво з Вівальді»

АНОНС КОНЦЕРТУ

25 грудня 2025 року, четвер, 18:00

«РІЗДВО З ВІВАЛЬДІ» під склепінням Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України,

У святковий різдвяний вечір шанувальників класичної музики запрошують на концерт, присвячений творчості геніального Антоніо Вівальді.

У програмі беруть участь:

Олена Єргієва — заслужена артистка України, скрипка Вероніка Струк — орган Марія Наконечна — скрипка Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту

У виконанні музикантів прозвучать шедеври Антоніо Вівальді:

Концерт ре мінор для двох скрипок (солістки — Олена Єргієва та Марія Наконечна); всесвітньо відомий цикл «Пори року» —

«Весна», «Літо», «Осінь», «Зима» (усі — у трьох частинах).

Різдвяна атмосфера, живе звучання скрипки й органа та безсмертна музика Вівальді подарують слухачам піднесений настрій і справжнє свято душі.