Незабаром «Свято світла і музики: Різдво з Вівальді»

АНОНС КОНЦЕРТУ

25 грудня 2025 року, четвер, 18:00
«РІЗДВО З ВІВАЛЬДІ» під склепінням Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України,

У святковий різдвяний вечір шанувальників класичної музики запрошують на концерт, присвячений творчості геніального Антоніо Вівальді.

У програмі беруть участь:

  1. Олена Єргієва — заслужена артистка України, скрипка
  2. Вероніка Струк — орган
  3. Марія Наконечна — скрипка
  4. Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту

У виконанні музикантів прозвучать шедеври Антоніо Вівальді:

  1. Концерт ре мінор для двох скрипок (солістки — Олена Єргієва та Марія Наконечна);
  2. всесвітньо відомий цикл «Пори року»
    «Весна», «Літо», «Осінь», «Зима» (усі — у трьох частинах).

Різдвяна атмосфера, живе звучання скрипки й органа та безсмертна музика Вівальді подарують слухачам піднесений настрій і справжнє свято душі.

 




