Незабаром «Свято світла і музики: Різдво з Вівальді»

АНОНС КОНЦЕРТУ
25 грудня 2025 року, четвер, 18:00
«РІЗДВО З ВІВАЛЬДІ» під склепінням Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України,
У святковий різдвяний вечір шанувальників класичної музики запрошують на концерт, присвячений творчості геніального Антоніо Вівальді.
У програмі беруть участь:
- Олена Єргієва — заслужена артистка України, скрипка
- Вероніка Струк — орган
- Марія Наконечна — скрипка
- Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту
У виконанні музикантів прозвучать шедеври Антоніо Вівальді:
- Концерт ре мінор для двох скрипок (солістки — Олена Єргієва та Марія Наконечна);
- всесвітньо відомий цикл «Пори року» —
«Весна», «Літо», «Осінь», «Зима» (усі — у трьох частинах).
Різдвяна атмосфера, живе звучання скрипки й органа та безсмертна музика Вівальді подарують слухачам піднесений настрій і справжнє свято душі.