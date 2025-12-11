АНОНС КОНЦЕРТУ ТРЕТЬОГО АДВЕНТУ

4 грудня 2025 року, неділя, 18:00
Одеська кірха Святого Павла
Запрошуємо вас на особливий передріздвяний вечір — концерт Третього Адвенту, де під склепінням храму оживуть найвишуканіші сторінки світової музичної спадщини.
У концерті беруть участь:
🎻 Ольга Анісімова (скрипка)
🎻 Олександр Анісімов (скрипка)
🎶 Леонід Попов (кларнет)
🎶 Володимир Артеменко (кларнет)
🎹 Вероніка Струк (орган)
✨ Ельвіра Паламарчук (ведуча концерту)
ПРОГРАМА ВЕЧОРА:
Й.-С. Бах — Пастораль Фа мажор для органу в 4 частинах (Вероніка Струк)
Й.-С. Бах — Концерт ре мінор для двох скрипок у 3 частинах (Ольга та Олександр Анісімови)
Бела Ковач — «Присвята Баху» для кларнету-соло (Леонід Попов)
В.-Ф.-Е. Бах (онука Й.-С. Баха) — Токката До мажор для органу (Вероніка Струк)
В.-А. Моцарт — Концерт для кларнету Ля мажор, ІІ частина (Леонід Попов)
Й. Райнбергер — Інтермеццо на Різдвяну тему з органної сонати №4, op.98 (Вероніка Струк)
Ф. Мендельсон — Концертштюк фа мінор для двох кларнетів
(Леонід Попов та Володимир Артеменко)
Жозеф Йонген — «Блага мати Спокутника» (Вероніка Струк)
Е. Боцца — Арія для кларнету (Володимир Артеменко)
Старовинна польська колядка в органній обробці (Вероніка Струк)
М. Скорик — Мелодія (Ольга Анісімова)
А. Вівальді — Концерт для скрипки «Зима» (Олександр Анісімов)
На вас чекає музика, що торкається серця, створює атмосферу передчуття Різдва та занурює у світ духовної гармонії!