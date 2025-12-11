АНОНС КОНЦЕРТУ ТРЕТЬОГО АДВЕНТУ

4 грудня 2025 року, неділя, 18:00

Одеська кірха Святого Павла

Запрошуємо вас на особливий передріздвяний вечір — концерт Третього Адвенту, де під склепінням храму оживуть найвишуканіші сторінки світової музичної спадщини.

У концерті беруть участь:

🎻 Ольга Анісімова (скрипка)

🎻 Олександр Анісімов (скрипка)

🎶 Леонід Попов (кларнет)

🎶 Володимир Артеменко (кларнет)

🎹 Вероніка Струк (орган)

✨ Ельвіра Паламарчук (ведуча концерту)

ПРОГРАМА ВЕЧОРА:

Й.-С. Бах — Пастораль Фа мажор для органу в 4 частинах (Вероніка Струк) Й.-С. Бах — Концерт ре мінор для двох скрипок у 3 частинах (Ольга та Олександр Анісімови) Бела Ковач — «Присвята Баху» для кларнету-соло (Леонід Попов) В.-Ф.-Е. Бах (онука Й.-С. Баха) — Токката До мажор для органу (Вероніка Струк) В.-А. Моцарт — Концерт для кларнету Ля мажор, ІІ частина (Леонід Попов) Й. Райнбергер — Інтермеццо на Різдвяну тему з органної сонати №4, op.98 (Вероніка Струк) Ф. Мендельсон — Концертштюк фа мінор для двох кларнетів

(Леонід Попов та Володимир Артеменко) Жозеф Йонген — «Блага мати Спокутника» (Вероніка Струк) Е. Боцца — Арія для кларнету (Володимир Артеменко) Старовинна польська колядка в органній обробці (Вероніка Струк) М. Скорик — Мелодія (Ольга Анісімова) А. Вівальді — Концерт для скрипки «Зима» (Олександр Анісімов)

На вас чекає музика, що торкається серця, створює атмосферу передчуття Різдва та занурює у світ духовної гармонії!



