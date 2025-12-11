 
АНОНС КОНЦЕРТУ ТРЕТЬОГО АДВЕНТУ

4 грудня 2025 року, неділя, 18:00
Одеська кірха Святого Павла

Запрошуємо вас на особливий передріздвяний вечір — концерт Третього Адвенту, де під склепінням храму оживуть найвишуканіші сторінки світової музичної спадщини.

У концерті беруть участь:
🎻 Ольга Анісімова (скрипка)
🎻 Олександр Анісімов (скрипка)
🎶 Леонід Попов (кларнет)
🎶 Володимир Артеменко (кларнет)
🎹 Вероніка Струк (орган)
Ельвіра Паламарчук (ведуча концерту)

ПРОГРАМА ВЕЧОРА:

  1. Й.-С. Бах — Пастораль Фа мажор для органу в 4 частинах (Вероніка Струк)

  2. Й.-С. Бах — Концерт ре мінор для двох скрипок у 3 частинах (Ольга та Олександр Анісімови)

  3. Бела Ковач — «Присвята Баху» для кларнету-соло (Леонід Попов)

  4. В.-Ф.-Е. Бах (онука Й.-С. Баха) — Токката До мажор для органу (Вероніка Струк)

  5. В.-А. Моцарт — Концерт для кларнету Ля мажор, ІІ частина (Леонід Попов)

  6. Й. Райнбергер — Інтермеццо на Різдвяну тему з органної сонати №4, op.98 (Вероніка Струк)

  7. Ф. Мендельсон — Концертштюк фа мінор для двох кларнетів
    (Леонід Попов та Володимир Артеменко)

  8. Жозеф Йонген — «Блага мати Спокутника» (Вероніка Струк)

  9. Е. Боцца — Арія для кларнету (Володимир Артеменко)

  10. Старовинна польська колядка в органній обробці (Вероніка Струк)

  11. М. Скорик — Мелодія (Ольга Анісімова)

  12. А. Вівальді — Концерт для скрипки «Зима» (Олександр Анісімов)

На вас чекає музика, що торкається серця, створює атмосферу передчуття Різдва та занурює у світ духовної гармонії!





