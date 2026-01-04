Одеське РВ НСЖУ передало генератор морським піхотинцям

Одеське регіональне відділення Національної спілки журналістів України передало військовий електрогенератор бійцям 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Допомога спрямована на Херсонський напрямок, де підрозділ виконує бойові завдання в складних умовах.

Генератор забезпечить стабільне електроживлення, необхідне для зв’язку, роботи техніки та побутових потреб військовослужбовців на передовій. В умовах постійних обстрілів і пошкодженої інфраструктури така підтримка є життєво важливою.

Одеське РВ НСЖУ й надалі продовжує волонтерську діяльність, об’єднуючи журналістську спільноту задля підтримки українських захисників та наближення Перемоги.



