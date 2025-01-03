“Хрест Хоробрих” – водієві з Одеси!

За вірність українському народові та військовій присязі, самовідданість, проявлену під час захисту державного суверенітету: цими днями Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський у районі виконання бойових завдань за призначення нагородив почесними нагрудними знаками бійців 33 Окремої механізованої бригади. Серед відзначених – одесит Олександр.

Водій-електрик батальйону безпілотних систем солдат на військову службу за мобілізацією службу пішов з Київського РТЦК та СП у місті Одеса. Раніше працював будівельником. Але коли у лютому 2022 року російські окупанти повномасштабно посунули вперед – зголосився у Збройні Сили України добровольцем.

На своїй посаді у підрозділі військової частини боєць відповідає за логістику. Його особливо відповідальна місія – доставка особового складу, БпЛА, наземного обладнання, боєкомплекту на бойові позиції. Воїн безпосередньо взяв участь в десятках успішних евакуацій поранених та полеглих військовослужбовців. Також евакуював підбиті транспортні засоби в умовах ворожих артилерійських та мінометних обстрілів, атак ворожих БпЛА та FPV-дронів.

Воює, насамперед, за Україну. І, звичайно, за своїх рідних та близьких, і за “Перлину над морем”, куди мріє повернутися з Перемогою.

Тому солдата Олександра в числі інших військовослужбовців бригади Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський нагородив почесною відзнакою “Хрест Хоробрих”.

Для охочих детальніше дізнатися про умови військової служби у цьому військовому з’єднанні та поповнити лави сталевих воїнів у 33 ОМБр подають контактний номер телефону інформаційно-аналітичної служби: 099-162-73-86. Рекомендовано заповнити електронну форму анкети за посиланням

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.

Фото відділення комунікацій 33 Окремої механізованої бригади.