Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський цими днями працював на набільш важливих ділянках східного фронту російсько-української війни та на Покровському напрямку відзначив державними та відомчими нагородами особовий склад 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка формувалася на Рівненщині. Та захищають Україну в її складі доблесні воїни з Усієї України. В тому числі і з Одеси.

Серед нагороджених Поченим знаком Хрест хоробрих – старший солдат Ігор із позивним “Одеса”, оператор відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратам одного з підрозділів 68 Окремої єгерської бригади оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Позивний “Одеса”у Захисника України не випадковий: вінмоблізований на військову службу Приморським РТЦК та СП м. Одеса. Старший солдат із 10 вересня 2022 року по 22 липня 2023 року виконував бойові завдання з відсічі збройної агресії російської федерації в оперативному підпорядкуванні ОТУ ”Хортиця”, а згодом і по теперішній час – на Лиманському напрямку. У бригаді щодо нагородженого одесита говорять, що завдяки ініціативі та професіоналізму цього старшого солдата відділення неодноразово поповнялося новим обладнанням та озброєнням, також він виконує основну частину роботи з його обслуговування та ремонту. Дуже важливо, що “Одеса”якісно навчає премудростям бойової роботи з обладнанням, правильним діям у бойовій обстановці і поповнення підрозділу.

В ході неодноразових ворожих атак та щільного артилерійського обстрілу “Одеса”особистою мужністю та прикладом вміє піднімати бойовий дух військовослужбовців, показувати результат бойової роботи. В одному з випадків у складі відділення він виконував бойове завдання на позиції у Харківській області, виявив ворожий FPV-дрон і знищив його з антидронової рушниці.

Загалом це відділення радіоелектронної боротьби з ворожими БпЛА щоденно здійснює прикриття від загроз з повітря підрозділів бригади та приданих підрозділів. І коли “Одеса” та його побратими працюють на позиціях, над українськими воїнами взагалі немає ворожих дронів! А це – врятовані життя багатьох сотень наших бійців! Також, внаслідок правильно організованої бойової роботи підрозділу, не дивлячись на неодноразове перебування бійців під вогнем російських окупантів, втрат серед особового складу немає. Важливо, що відділенням налагоджено якісну взаємодію з сусідніми підрозділами, внаслідок чого жодного разу не траплялося помилкового відпрацювання по наших дронах “дружнім вогнем”.

Завдяки виключно позитивним особистим якостям старший солдат із м. Одеси користується високою повагою у побратимів та у старших командирів. Такі, як він, і забезпечують успіх на полі боюі наближають Перемогу!

Додаткова інформація для спроможних поповнити лави славетної єгерської бригади за тел. 099-387-87-18 або 093-055-25-98.

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.

Фото Відділення комунікацій 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.