Оркестр гвардійців Одещини вшанував пам’ять українських журналістів

Військовий оркестр 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України виступив у Міському саду Одеси під час святкового концерту з нагоди Міжнародного дня миру та Дня вшанування памʼяті українських журналістів. Виступ оркестру додав події особливої глибини: джазові мелодії поєдналися з урочистим і водночас шанобливим настроєм, створивши атмосферу вдячності та пам’яті. Прозвучали твори, що торкалися сердець слухачів, нагадуючи про силу мистецтва в часи випробувань.

Перед концертом до присутніх звернувся голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін:

«Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя заради правди, свободи слова та України. День пам’яті українських журналістів — це не просто дата в календарі, це нагадування про величезну ціну, яку платить суспільство за право знати правду.

Наші колеги працювали й працюють у найважчих умовах — на фронті, під обстрілами, в окупації. Вони залишаються на своєму посту, щоб світ знав, що відбувається в Україні, щоб голос нашої країни лунав навіть крізь вибухи і руїни.

Ми згадуємо тих, хто загинув від рук агресора і кого вже ніколи не почуємо в ефірі, не побачимо на сторінках газет. Їхній приклад — у наших серцях.

Наша спільна місія — берегти правду і захищати слово. Дякую всім, хто продовжує служити журналістиці. Низький уклін родинам загиблих колег. Пам’ятаємо їх. Продовжуємо їхню справу. Працюємо для перемоги України!»

Виступ військового оркестру став яскравим прикладом того, як культура й військова служба спільно формують духовний фронт країни, нагадуючи про силу єдності армії та суспільства.



