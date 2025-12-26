ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" 16 декабря заключило четыре соглашения с телеканалами на создание контента для марафона "Единые новости #UAразом" до конца этого года на общую сумму 109 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

В марте с телеканалами заключили четыре соглашения на создание контента для марафона "Единые новости #UAразом" в 2025 году на 738 млн грн.

Теперь им дозаказали услуги на ноябрь-декабрь на 109 млн грн.

Стоимость новых договоров составляет от 24 до 29 млн грн.

Издание отмечает, что прописан разный объем оплачиваемого контента, поэтому цены за час различаются.

Таким образом, суммарно стоимость создания контента на текущий год выросла до 847 млн грн.

С учетом расходов на еще один телемарафон Freeдом производителям контента для обоих марафонов заплатили уже 2,70 млрд грн, подсчитали "Наші гроші".

Телемарафон транслируют ООО "Мы – Украина", ООО "СЛМ Новости" (информационный продакшн группы StarLightMedia"), который принадлежит Виктору Пинчуку, ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", которая входит в группу подсанкционного Игоря Коломойского, ЗАО "Телеканал "Интер", которым владеет подсанкционный Дмитрий Фирташ и "Кинокит" от "Рады".

Напомним:

В марте сообщалось, что ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заключило четыре соглашения с телеканалами на создание контента для марафона "Единые новости #UAразом" в 2025 году на сумму 738 млн грн.





