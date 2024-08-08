У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Криптовалюта для оплаты взрослого контента демонстрирует стабильный рост на фоне волатильности рынка
В последние дни криптовалюты переживают значительные колебания, однако нашлись и токены, устойчивые к панике на рынке. Согласно последним данным, монета Spintria, предназначенная для оплаты взрослого контента, выросла на 18% по отношению к TON и на 2% к доллару.
Создатели токена утверждают, что Spintria позволяет анонимно пользоваться материалами +18. Ранее эксперты уже отмечали стабильность недавно появившихся на рынке эро-криптовалют.