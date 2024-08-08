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Сьогодні, 16:00

Секс токени демонструє стабільне зростання

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Криптовалюта для оплаты взрослого контента демонстрирует стабильный рост на фоне волатильности рынка

В последние дни криптовалюты переживают значительные колебания, однако нашлись и токены, устойчивые к панике на рынке. Согласно последним данным, монета Spintria, предназначенная для оплаты взрослого контента, выросла на 18% по отношению к TON и на 2% к доллару.

Создатели токена утверждают, что Spintria позволяет анонимно пользоваться материалами +18. Ранее эксперты уже отмечали стабильность недавно появившихся на рынке эро-криптовалют.




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