Украина и США согласовали большинство пунктов мирного плана, кроме Донбасса и АЭС.





Украина и США согласовали большинство пунктов мирного плана с Россией, состоящего из 20 пунктов, но контроль над Донбассом и Запорожской атомной станцией остается спорным, заявил украинский президент. Ожидается, что Москва ответит в среду.

Консенсус Украины и США и нерешённые вопросы

Украина и США достигли консенсуса по нескольким ключевым вопросам, направленным на прекращение почти четырехлетней войны с Россией, но территориальный контроль в восточных регионах Украины и управление Запорожской атомной электростанцией остаются нерешенными. Об этом заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский.

Он выступил в тот момент, когда США ознакомили российских переговорщиков с последним планом из 20 пунктов. Ответ от Москвы, по словам украинского президента, ожидается в среду.

Доклад украинской переговорной группы

Зеленский рассказал, что украинская переговорная группа вернулась из США и представила отчёт о встречах с представителями президента Трампа. По словам Рустема Умерова и Андрея Гнатова, уже существуют рабочие проекты соглашений, и по ряду пунктов позиции Украины удалось усилить. Киев остаётся в постоянном контакте с Вашингтоном и отмечает стремление США довести переговоры до финального соглашения.

"Украина никогда не была и никогда не будет препятствием на пути к миру. Мы активно работаем и делаем всё необходимое, чтобы документы были доведены до результата и оставались реалистичными, - сказал Владимир Зеленский. - Ключевое условие - Россия не должна саботировать эту дипломатию и обязана на сто процентов серьёзно относиться к завершению войны. Если этого не произойдёт, должно последовать дополнительное давление на Россию. У мира есть все инструменты, чтобы сделать это давление эффективным и обеспечить достижение мира. Я благодарю всех, кто помогает".

Презентация проекта из 20 пунктов

На встрече с журналистами Владимир Зеленский впервые представил проект из 20 пунктов — базовый политический документ, который должен стать основой мирного соглашения о завершении войны. Этот «framework» обсуждается Украиной, США, Европой и Россией.

Помимо него, по словам Зеленского, подготовлены и другие ключевые документы: многосторонние гарантии безопасности для Украины со стороны США и Европы, отдельные двусторонние гарантии от США, а также «дорожная карта процветания» — план восстановления и экономического развития страны, разработанный совместно Киевом и Вашингтоном.

Главные разногласия сторон

Представленный Зеленским проект мирного плана прекращения войны процитировали украинские СМИ.

Президент рассказал также о главных разногласиях сторон.

Будущее восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, известных как Донбасс, остаётся в центре переговоров, и Зеленский назвал этот вопрос "самым сложным моментом".

Россия продолжает выдвигать максималистские требования, настаивая на том, чтобы Украина отказалась от оставшейся территории Донбасса, которую она не контролирует, — ультиматум, который Киев отверг.

В попытке найти компромисс Вашингтон предложил превратить эти территории в свободные экономические зоны. Зеленский сообщил журналистам на брифинге, что Украина требует демилитаризации территории и присутствия международных сил для обеспечения стабильности.

Ещё одним спорным вопросом является будущее управление Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), крупнейшей в Европе, которая остаётся под российской оккупацией. США предлагают создать консорциум с участием Украины и России, в котором каждая сторона будет иметь равную долю.

Однако Зеленский выдвинул предложение о совместном предприятии США и Украины, в рамках которого Вашингтон будет решать, как распределить свою долю, предполагая, что она может быть передана Москве.

"Мы не достигли консенсуса с американской стороной по территории Донецкой области и по ЗАЭС, — сказал Зеленский. — Но мы существенно сблизили большинство позиций. В принципе, все остальные консенсусы в этом соглашении были найдены между нами и ими".

Украина также предлагает сделать демилитаризованной свободной экономической зоной оккупированный город Энергодар, к которому подключена Запорожская электростанция, отметил Зеленский. По его словам, этот пункт потребовал 15 часов переговоров с США.

Для возобновления работы электростанции, по словам Зеленского, необходимы миллиардные инвестиции, включая восстановление прилегающей плотины.

Отсутствие консенсуса по двум ключевым пунктам

Эти два вопроса, скорее всего, останутся основными камнями преткновения на переговорах.

Зеленский заявил:

"Мы находимся в ситуации, когда русские хотят, чтобы мы ушли из Донецкой области, а американцы пытаются найти способ, чтобы это был “не выход” — потому что мы против ухода. Они хотят найти формат демилитаризованной зоны или свободной экономической зоны, который мог бы устроить обе стороны".

В проекте говорится, что линия соприкосновения, проходящая через пять украинских областей, должна быть заморожена после подписания соглашения.

Позиция Украины заключается в том, что любая попытка создать свободную экономическую зону должна быть ратифицирована на референдуме, что, по словам Зеленского, подчёркивает: право принятия решений принадлежит украинскому народу.

Президент добавил, что этот процесс займёт 60 дней, в течение которых должны прекратиться военные действия, чтобы его можно было продолжить.

Более сложные дискуссии будут связаны с определением расстояния, на которое необходимо будет отвести войска, согласно предложению Украины, и мест размещения международных сил.

"В конечном итоге люди смогут выбрать: устраивает нас такой конец или нет", — сказал Зеленский.

В проекте также предлагается вывести российские войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, а вдоль линии соприкосновения разместить международные силы для контроля за выполнением соглашения.

Поскольку веры русским нет, и они неоднократно нарушали свои обещания, сегодняшняя линия соприкосновения превращается в линию де-факто свободной экономической зоны. <br><br>Международные силы должны быть там, чтобы гарантировать, что никто не войдёт туда ни под каким видом — ни “маленькие зелёные человечки”, ни российские военные, переодетые в гражданскую одежду/

Владимир Зеленский

президент Украины

Реакция России

Кремль отказался комментировать представленный Владимиром Зеленским проект из 20 пунктов мирного соглашения. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "ключевые параметры позиции России" уже переданы американской стороне, и Москва готовится к дальнейшим контактам.

По его словам, посланник Кирилл Дмитриев доложил президенту Владимиру Путину об итогах переговоров в США, после чего в Кремле определят дальнейшие шаги во взаимодействии с Вашингтоном.

Ранее Дмитриев намекнул на следующий раунд переговоров, который может пройти в Москве.

Исторический контекст: Минские соглашения

Киев уже подписывал соглашения о прекращении огня с Москвой после первоначального вторжения России на восток Украины в 2014 году и аннексии Крыма.

Минские соглашения 2014 и 2015 годов предусматривали немедленное прекращение огня на востоке Украины, отвод тяжёлых вооружений от линии фронта и восстановление контроля украинского правительства над границей с Россией.

Согласно первоначальному соглашению, Россия должна была вывести все иностранные вооружённые формирования, включая наёмников, и военную технику с украинской территории, но Москва не выполнила это обязательство, направив войска уже в 2015 году, что послужило поводом для заключения второго соглашения — Минска II.

Оба соглашения были расторгнуты до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

План мирного соглашения, опубликованный украинскими изданиями:

Подтверждение суверенитета Украины Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, предусматривающее создание механизма мониторинга на линии соприкосновения Гарантии безопасности для Украины Численность ВСУ в 800 тысяч человек в мирное время Гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5 статьей НАТО, военный ответ и восстановление санкций в отношении России в случае возобновления конфликта по российской инициативе, отмена гарантий безопасности, если это произойдет по инициативе Украины Закрепление Россией на законодательном уровне политики ненападения на Европу и Украину Вступление Украины в ЕС и краткосрочный привилегированный доступ к европейскому рынку Меры поддержки экономического развития Украины, включающие соглашение об инвестициях, в том числе фонды развития газовой инфраструктуры и добычи полезных ископаемых Создание инвестиционных фондов реконструкции Украины, задача которых — привлечь 800 млрд долларов Заключения соглашения о свободной торговле Украины с США, Соединенные Штаты также добиваются такого соглашения с Россией Безъядерный статус Украины Вопрос о контроле над ЗАЭС, компромисс еще не найден. Вашингтон предлагают совместное управление Украиной, Россией и США, Киев — совместное управление без участия России Обязательство для Украины и России внедрять в школах и обществе образовательные программы, способствующие терпимости к разным культурам, устранению расизма и предубеждений Украина примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств Вопрос территорий, решение не найдено. Украина предлагает вывод российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на момент соглашения остается де-факто признанной линией соприкосновения. Россия же требует вывести украинские войска из Донбасса, США в качестве компромисса предлагают создать в регионе свободную экономическую зону. Украина согласна на создание СЭЗ только путем референдума в случае, если не удастся добиться согласия на позицию «стоим, где стоим» Россия и Украина после достижения соглашения по территориальным вопросам обязуются не изменять эти договоренности силой Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности, Кинбурнская коса будет демилитаризована Создание гуманитарного комитета, обмен военнопленных всех на всех, возвращение гражданских, включая детей и политзаключенных, решение проблем жертв конфликта Украина обязуется провести выборы как можно скорее после заключения соглашения Выполнение юридически обязательного соглашения будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством президента США Дональда Трампа После достижения соглашения немедленно вступит в силу полное прекращение огня

Источник