Украина начнет переговоры с США по мирному плану из 28 пунктов в ближайшие дни в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский заявил в субботу, что назначил делегацию для обсуждения с Вашингтоном плана, направленного на прекращение войны. Ее возглавит глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Я подписал указ о составе украинской делегации и утвердил все соответствующие директивы, - сообщил Зеленский. - Наши представители знают, как защитить национальные интересы Украины и что именно нужно для того, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине".

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, Украина выходит на последний этап переговоров с Соединенными Штатами с "четким пониманием" своих национальных интересов.

В социальной сети Facebook Умеров написал: "В эти дни в Швейцарии начинаются консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США о возможных параметрах будущего мирного соглашения".

В субботу Зеленский вместе с женой принял участие в церемонии в Киеве в память о массовом голоде, который советский лидер Иосиф Сталин устроил в Украине в начале 1930-х годов и который привел к гибели миллионов людей. В своем послании, посвященном Дню памяти жертв Голодомора, Зеленский обвинил в той трагедии Москву: "Мы все знаем, как и почему миллионы наших людей погибли, умерли от голода, а миллионы так и не родились. И мы снова защищаемся от России, которая не изменилась и снова несет смерть".

Ночные атаки

В ночь на субботу Россия запустила 104 беспилотника по Украине, а также баллистическую ракету с территории оккупированного Крыма.

По данным Вооруженных сил Украины, 89 беспилотников были сбиты или заглушены, однако шесть объектов были поражены дронами и один - ракетой.

Одним из пострадавших районов стала приграничная с Румынией Одессая область, где, по данным украинских властей, пострадали по меньшей мере два человека.

Ранее на этой неделе 32 человек погибли и 93 получили ранения в результате российского удара по двум жилым домам в городе Тернополь, что стало самым сильным ударом по западным районам страны с начала полномасштабного вторжения.

