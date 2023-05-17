Венгрия поддержала "мирный план" Китая и отправила главу МИД Сийярто в Пекин для его обсуждения.
Об этом сообщил в Twitter официальный представитель правительства Золтан Ковач.
По его словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 15 мая проведет в Пекине переговоры по так называемому "мирному плану" Китая.
"Глава МИД Венгрии отправился в Китай для переговоров, на которых "сосредоточит внимание на таких важных вопросах, как украинско-российская война и экономическое сотрудничество между Европой и Китаем", – написал Ковач.
Отмечается, что Сийярто "выразил поддержку мирному плану Китая и подчеркнул необходимость прекращения войны".
В ходе визита глава МИД Венгрии планирует встретиться с членом Госсовета Китая Ван И, который отвечает за дипломатическое направление, и министром иностранных дел Цинь Ганом.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус скептически отнесся к "мирному плану" со стороны правительства Китая, который предложил свой вариант завершения российско-украинской войны к годовщине вторжения РФ в Украину.
20 марта китайский лидер прибыл в Москву вместе с делегацией. По словам политологов, глава КНР во время свое поездки в РФ повторит свой призыв к прекращению войны в Украине и будет пытаться продвигать "мирный план" из 12 пунктов, который впервые был предложен Китаем в феврале. Политик рассчитывает на одобрение президентом Украины Владимиром Зеленским сценария решения конфликта.
Что предшествовало
- 24 февраля МИД Китая презентовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом".
- В США отреагировали на так называемый "мирный план" Китая по Украине, отметив, что война может закончиться хоть завтра.
- Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на мирный план Китая по Украине. По его мнению, там недостаточно ключевого пункта - о выводе российских войск.