Венгрия поддержала "мирный план" Китая и отправила главу МИД Сийярто в Пекин для его обсуждения.

Об этом сообщил в Twitter официальный представитель правительства Золтан Ковач.

По его словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 15 мая проведет в Пекине переговоры по так называемому "мирному плану" Китая.

"Глава МИД Венгрии отправился в Китай для переговоров, на которых "сосредоточит внимание на таких важных вопросах, как украинско-российская война и экономическое сотрудничество между Европой и Китаем", – написал Ковач.

Отмечается, что Сийярто "выразил поддержку мирному плану Китая и подчеркнул необходимость прекращения войны".

В ходе визита глава МИД Венгрии планирует встретиться с членом Госсовета Китая Ван И, который отвечает за дипломатическое направление, и министром иностранных дел Цинь Ганом.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус скептически отнесся к "мирному плану" со стороны правительства Китая, который предложил свой вариант завершения российско-украинской войны к годовщине вторжения РФ в Украину.

20 марта китайский лидер прибыл в Москву вместе с делегацией. По словам политологов, глава КНР во время свое поездки в РФ повторит свой призыв к прекращению войны в Украине и будет пытаться продвигать "мирный план" из 12 пунктов, который впервые был предложен Китаем в феврале. Политик рассчитывает на одобрение президентом Украины Владимиром Зеленским сценария решения конфликта.

Что предшествовало

24 февраля МИД Китая презентовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом".

В США отреагировали на так называемый "мирный план" Китая по Украине, отметив, что война может закончиться хоть завтра.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на мирный план Китая по Украине. По его мнению, там недостаточно ключевого пункта - о выводе российских войск.

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