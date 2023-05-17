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15-05-2023, 18:00

Сійярто вирушив до Пекіна обговорити "мирний план" Китаю для України

Категорія: Новини / Політика

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 Венгрия поддержала "мирный план" Китая и отправила главу МИД Сийярто в Пекин для его обсуждения.

Об этом сообщил в Twitter официальный представитель правительства Золтан Ковач.

По его словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 15 мая проведет в Пекине переговоры по так называемому "мирному плану" Китая. 

"Глава МИД Венгрии отправился в Китай для переговоров, на которых "сосредоточит внимание на таких важных вопросах, как украинско-российская война и экономическое сотрудничество между Европой и Китаем", – написал Ковач.

Отмечается, что Сийярто "выразил поддержку мирному плану Китая и подчеркнул необходимость прекращения войны".

В ходе визита глава МИД Венгрии планирует встретиться с членом Госсовета Китая Ван И, который отвечает за дипломатическое направление, и министром иностранных дел Цинь Ганом.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус скептически отнесся к "мирному плану" со стороны правительства Китая, который предложил свой вариант завершения российско-украинской войны к годовщине вторжения РФ в Украину.

20 марта китайский лидер прибыл в Москву вместе с делегацией. По словам политологов, глава КНР во время свое поездки в РФ повторит свой призыв к прекращению войны в Украине и будет пытаться продвигать "мирный план" из 12 пунктов, который впервые был предложен Китаем в феврале. Политик рассчитывает на одобрение президентом Украины Владимиром Зеленским сценария решения конфликта.

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