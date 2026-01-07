 
АНОНС КОНЦЕРТУ «СПОГАДИ ПРО РІЗДВО»

11 січня 2026 року | неділя | 18:00

У затишній атмосфері післясвяткового вечора слухачів запрошують у подорож різдвяними спогадами — крізь велич органної музики, глибину духовного співу та світло класичних шедеврів. Концерт об’єднає твори епох бароко й романтизму, українську духовну традицію та європейську класику, наповнені настроєм Різдва, радості й надії.

Учасники концерту:

  • Вероніка Струк — орган

  • Юлія Терещук — сопрано, заслужена артистка України

  • Марина Годулян — контральто

  • Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту

У програмі — музика Дмитра Бортнянського, Йоганна Себастьяна Баха, Антоніо Вівальді, Вінченцо Белліні, Макса Регера, а також твори українських композиторів. Особливе місце займає блок, присвячений 100-річчю Ігоря Соневицького, що надає вечору глибокого символічного звучання.

Цей концерт — не просто виконання відомих творів, а щира розмова мовою музики про Різдво, віру, світло і внутрішній спокій.

Запрошуємо розділити ці «Спогади про Різдво» разом з нами.




