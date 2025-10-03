 
Сьогодні, 10:00

Незабаром четвертий вечір ХІІІ Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. В Одеській кірсі

5 жовтня 2025 року, неділя, 18:00
 

У програмі — твори Йоганна Себастьяна Баха, Теофіла Ріхтера, Ріхарда Штрауса, Макса Бруха, Макса Регера та Й. Рацнбергера.

Виконавці:

  • Анастасія Блоха (сопрано, Кишинів / Молдова)
  • Струнний квартет «Гармонії світу»(Одеса / Україна):
    • Наталія Литвинова (1 скрипка)
    • Леонід Піскун (2 скрипка)
    • Заслужена артистка України Ія Комарова (альт)
    • Сергій Шольц (віолончель)
  • Вероніка Струк (орган, Одеса / Україна)

Ведуча концерту — Крістіна Шумєєва.

Прозвучать шедеври бароко, романтичної та пізньоромантичної музики — від прелюдії й фуги Й.-С. Баха до інтимних романсів Ріхарда Штрауса та ніжних мініатюр Макса Регера. Особливу увагу буде приділено музиці Теофіла Ріхтера — українського композитора та сучасника світових класиків.

Запрошуємо на вечір високої музики, де орган, струнні та вокал створять неповторну атмосферу гармонії й натхнення.




