Незабаром четвертий вечір ХІІІ Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. В Одеській кірсі

5 жовтня 2025 року, неділя, 18:00
У програмі — твори Йоганна Себастьяна Баха, Теофіла Ріхтера, Ріхарда Штрауса, Макса Бруха, Макса Регера та Й. Рацнбергера.
Виконавці:
- Анастасія Блоха (сопрано, Кишинів / Молдова)
- Струнний квартет «Гармонії світу»(Одеса / Україна):
- Наталія Литвинова (1 скрипка)
- Леонід Піскун (2 скрипка)
- Заслужена артистка України Ія Комарова (альт)
- Сергій Шольц (віолончель)
- Вероніка Струк (орган, Одеса / Україна)
Ведуча концерту — Крістіна Шумєєва.
Прозвучать шедеври бароко, романтичної та пізньоромантичної музики — від прелюдії й фуги Й.-С. Баха до інтимних романсів Ріхарда Штрауса та ніжних мініатюр Макса Регера. Особливу увагу буде приділено музиці Теофіла Ріхтера — українського композитора та сучасника світових класиків.
Запрошуємо на вечір високої музики, де орган, струнні та вокал створять неповторну атмосферу гармонії й натхнення.