У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
14 вересня 2025 року, неділя, 18:00
Відкриття XIII Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера
Унікальна музична подія чекає на одеситів та гостей міста у кірсі Святого Павла! Вже тринадцятий рік поспіль тут звучатимуть шедеври світової органної музики, а цього разу на слухачів чекає урочисте відкриття фестивалю, присвяченого пам’яті Теофіла Ріхтера — видатного органіста та педагога.
У програмі вечора:
- Йоганн Себастьян Бах
Три прелюдії та фуги
- Es-dur BWV 552
- d-moll BWV 539
- C-dur BWV 531
(виконує Вероніка Струк, орган, Одеса/Україна)
- Олександр Родін
REQUIEM FOR THE FUTURE
(солістка – Анна Богач, сопрано, Одеса/Україна)
Ведуча концерту — Ельвіра Паламарчук (Одеса/Україна).
Це буде вечір, сповнений духовної глибини та високої музики, де класика Баха поєднається із сучасним українським твором, що звучить як молитва про майбутнє.
📍 Місце проведення: кірха Святого Павла (Одеса, вул. Новосельського, 68).