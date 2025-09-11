14 вересня 2025 року, неділя, 18:00

Відкриття XIII Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера

Унікальна музична подія чекає на одеситів та гостей міста у кірсі Святого Павла! Вже тринадцятий рік поспіль тут звучатимуть шедеври світової органної музики, а цього разу на слухачів чекає урочисте відкриття фестивалю, присвяченого пам’яті Теофіла Ріхтера — видатного органіста та педагога.

У програмі вечора:

Йоганн Себастьян Бах

Три прелюдії та фуги Es-dur BWV 552 d-moll BWV 539 C-dur BWV 531

(виконує Вероніка Струк, орган, Одеса/Україна)

Олександр Родін

REQUIEM FOR THE FUTURE

(солістка – Анна Богач, сопрано, Одеса/Україна)

Ведуча концерту — Ельвіра Паламарчук (Одеса/Україна).

Це буде вечір, сповнений духовної глибини та високої музики, де класика Баха поєднається із сучасним українським твором, що звучить як молитва про майбутнє.

📍 Місце проведення: кірха Святого Павла (Одеса, вул. Новосельського, 68).