Закриття XII Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера

13 жовтня 2024 року Німецька Євангелічно-Лютеранська церква Святого Павла стала свідком заключного концерту XII Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. Цей фестиваль, який вже став традиційним для Одеси, зібрав шанувальників органної музики та митців з усієї України і за її межами.

У завершальному концерті виступав Станіслав Калінін — соліст Харківської обласної філармонії, який вразив публіку майстерністю гри на органі.

Ведучою концерту, як завжди, була Ельвіра Паламарчук, що створила дружню атмосферу та підготувала слухачів до найбільш повного сприйняття музичних шедеврів.

Програма концерту була насиченою та різноманітною, включаючи твори двох видатних композиторів епохи бароко та романтизму. Кожен твір виконувався з бездоганною технікою та емоційною глибиною, що дозволило слухачам відчути всю красу органної музики.

Йоганн Себастьян Бах (1685 – 1750):

1. Прелюдія і фуга ля мінор, BWV 551

2. Три хоральні прелюдії, BWV 647–649:

- Wer nur den lieben Gott läßt walten

- Meine Seele erhebt den Herren

- Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ

3. Фуга Соль мажор, BWV 576

4. Фантазія з імітацією сі мінор, BWV 563

5. Фуга сі мінор на тему Арканджело Кореллі, BWV 579 Також слухачі насолоджувалися творами Фелікса Мендельсона, включаючи:

1. Анданте Ре мажор, MWV W 6

2. З Органної Сонати №1, фа мінор, ор. 65/1: Allegro moderato e serioso – Adagio

3. Прелюдія і фуга № 1, до мінор, ор. 37/1 По завершенні концерту відбулось урочисте закриття фествалю, де президентка фестивалю імені Теофіла Ріхтера Вероніка Струк вручила дипломи учасників фестивалю Станіславу Калініну та Ельвірі Паламарчук, відзначивши їхню майстерність та внесок у розвиток органної музики в Україні. Фестиваль залишив незабутні враження та емоції, ставши яскравою подією в культурному житті Одеси. Сподіваємося, що наступний рік принесе нові відкриття і ще більше талановитих виконавців.