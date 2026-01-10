Святослав Шевчук заявил, что большая часть епархий и экзархатов УГКЦ находится за границей.

«Сегодня мы занимаем уникальную позицию по сравнению с другими Церквями Украины: мы едва ли не единственная Церковь, которая имеет мировую сеть своих структур. Мало кто знает, что большинство епархий и экзархатов УГКЦ находится за пределами Украины», – подчеркнул глава УГКЦ.

Подводя итоги 2025 года, Шевчук указал, что УГКЦ «строит единство украинской мировой общины».

По уверениям главы греко-католиков, УГКЦ воспринимается международными организациями как голос украинского общества: «К примеру, когда речь идет о голосовании в ООН за ту или иную резолюцию. Все они смотрят на нашу Церковь как на голос гражданского общества Украины. Всех интересует, как живут украинцы, готовы ли они еще защищаться? И мы повторяем, как мантру, что Украина уставшая, раненая, но непокоренная».

Ранее СПЖ писал о том, что Шевчук предрек Украине «тяжелые десятилетия» из-за катастрофы с демографией.





