Солнце всходит, и псалмы сменяются древними гимнами победы. Почему христиане поют песни Ветхого Завета и как утренняя служба превратилась в поэтическую энциклопедию?

Предрассветная часть утрени остается позади. С восходом солнца начинается перемена в структуре и характере службы. Если первая часть состояла в основном из псалмов, то во второй части их очень мало.

Главное место здесь занимают библейские песни. Это богодухновенные оды Священного Писания, рожденные в особые моменты истории спасения и духовного подъема. Их воспели пророки и праведники во время побед и избавлений от бед, в покаянии и благодарении, в ожидании пришествия Мессии.

Церковь изначально восприняла их как вершину библейской поэзии и включила в строй утреннего богослужения. Уже святитель Афанасий Александрийский говорит об их употреблении, поминая песнь Моисея и гимн вавилонских отроков, а святитель Иоанн Златоуст называет последний праздничным песнопением, которое поет «вся вселенная». Таким образом, библейские песни с древности были не частным украшением, а общецерковной формой молитвы и хвалы Богу.

От четырех до девяти

В первые века христианства на утрене исполняли лишь 4 библейские песни – одну из Пятикнижия, одну Соломона и одну-две из пророков. Однако к VI веку на Востоке число употребляемых песен возросло до пятнадцати, а к VII веку было окончательно закреплено пение девяти песен. Такой порядок сохраняется в православной богослужебной традиции по сей день.

Первая песнь, начинающаяся словами «Поим Господеви», – это благодарственное песнопение израильтян после перехода через Чермное море (Исх. 15: 1–19). Увидев свое спасение и гибель преследователей, народ воспел хвалу Богу: «Поим Господеви, славно бо прославися…». Вторая – «Вонми, небо, и возглаголю» – обличительная речь Моисея, обращенная к израильтянам в пустыне с целью пробудить их к покаянию (Втор. 32: 1–44). Третья – «Утвердися сердце мое в Господе» – песнь Анны, матери пророка Самуила, воспетая в благодарение за избавление от бесчадия (1 Цар. 2: 1–10). Четвертая, начинающаяся словами «Господи, услышах слух Твой», составлена из стихов книги пророка Аввакума и содержит пророчество о пришествии Христа (Авв. 3: 1–19). Пятая – «От нощи утренюет дух мой» – молитвенное обращение к грядущему Избавителю из книги пророка Исаии (Ис. 29: 9–19). Шестая – «Возопих в скорби моей ко Господу» – молитва пророка Ионы во чреве кита, воспринимаемая Церковью как прообраз воскресения Христова (Ион. 2: 3–10). Седьмая – «Благословен еси, Господи Боже отец наших» – славословие трех отроков, брошенных в вавилонскую печь за верность истинному Богу (Дан. 3: 26–56). Восьмая – «Благословите вся дела Господня» – продолжение этого славословия, обращенное ко всему творению (Дан. 3: 67–88). Девятая песнь имеет составной характер. Сначала звучит песнь Пресвятой Богородицы «Величит душа моя Господа» (Лк. 1: 46–55), во время которой совершается каждение храма, затем к ней присоединяется песнь пророка Захарии «Благословен Господь Бог Израилев» (Лк. 1: 68–79), воспетая при рождении Иоанна Предтечи.

Хор против хора

Изначально, как и псалмы, библейские песни пелись антифонно, т. е. попеременно двумя хорами, с кратким припевом после каждого стиха. Так, к первой песне припевом служили слова: «Господу поем, ибо славно прославился»; ко второй песне из Второзакония употреблялись разные припевы для различных частей текста; к третьей – «Помилуй мя, Господи»; к четвертой – «Слава силе Твоей, Господи»; к пятой и шестой – «Ущедри мя, Господи»; к седьмой – «Господа пойте дела и превозносите во вся веки» и т. д.

Отголоски такого способа исполнения заметны сейчас в двунадесятые праздники, когда ко второй части 9 песни припеваются особые праздничные припевы. Тексты библейских песен содержатся в Ирмологии и в Следованной Псалтири. Ирмологий предлагает 3 редакции – великопостную (полную), будничную (сокращенную) и праздничную (еще более сокращенную). Главы 18 и 49 Типикона подробно определяют, в какие дни и в каком виде они должны исполняться.

Связь времен

В настоящее время в нашей Церкви библейские песни исполняются редко – лишь в будние дни Великого поста, но и тогда они многими воспринимаются как дополнение к канону. Хотя на самом деле – наоборот: знакомый нам гимнографический жанр, канон, основан на библейских песнях, от них он получает свое количество песен и стихов, с ними он связан и содержанием.

Канон состоит из двух основных видов песнопений: ирмосов и тропарей. Если в предыдущих наших публикациях под словом «тропарь» понималось главное песнопение праздника, то в данном случае так называется отдельная строфа. Ирмос же (от слова «связь») выполняет соединительную функцию: он связывает тропари, посвященные празднуемому событию, с библейской песнью, которая сама по себе к этому событию может не иметь прямого отношения.

Эта связь достигается разными способами. Иногда в виде богословского осмысления ветхозаветного события из библейской песни в свете новозаветного праздника, иногда через проведение художественных параллелей между событиями, либо просто через передачу общего настроения библейской песни, символического указания на причастность празднуемого события ко всей истории спасения.

Архитектура молитвы

Изначально канон состоял всего из одной песни. Тропари присоединялись к библейской песне вавилонских отроков (нынешняя восьмая). Позже по тому же принципу присоединилась девятая песнь, в результате чего возник двупеснец. Позднее тропари стали присоединять еще и к одной из рядовых песней дня (понедельник – 1, вторник – 2, среда – 3, и т. д.), так сложился трипеснец – долгое время наиболее распространенная форма канона.

От нее произошли Триодь Постная и Цветная, а также обычай исполнять трипеснцы на повечериях в предпразднства Рождества Христова, Богоявления и некоторых других праздников, например Преображения. Для суббот канон получил более развернутый вид – на 4 песни, а еще позже в богослужебной практике закрепился канон из 9 песен.

Для всех этих ранних форм канона характерно отсутствие ирмосов и небольшое число тропарей – обычно от двух до четырех в каждой песне. Этот древний облик до сих пор сохраняется в молебных канонах.

Вполне возможно, что ирмосы и тропари изначально задумывались не как замена припевов к библейским песням, а как их дополнение. Лишь со временем утвердилась практика чередовать стихи библейских песней с тропарями канона, что и было закреплено большинством Типиконов.

Эхо истории

При этом библейские песни, согласно уставу, должны сопровождать канон только на утрене. Во всех остальных случаях – на повечерии, полунощнице, молебнах, елеосвящении, отпевании, панихидах – к тропарям присоединяются припевы: «Слава, Господи, святому воскресению Твоему», «Пресвятая Богородице, спаси нас», «Святый (имя рек), моли Бога о нас» и им подобные.

Вплоть до середины XVII века не только библейские песни, но и все тропари канонов пелись. Однако это чрезмерно затягивало службу и нередко приводило ко многогласию (когда одновременно читались разные части службы ради экономии времени). В результате священноначалию пришлось даже запрещать пение канона. Хотя, конечно, при отсутствии «многогласия» петь канон не запрещается.

Количество тропарей в каноне также напрямую связано с библейскими песнями. Поскольку эти песни различны по объему, за меру была принята самая краткая из них – шестая песнь, пророка Ионы. В библейском тексте она состоит из 8 стихов, а в богослужебной редакции из 11, к ним добавляются обязательные «Слава» и «И ныне», а также ирмос. Итак, получается 14 тропарей в каждой песне канона. Меньшее количество допускается, но не больше, т.к. тропари должны чередоваться со стихами библейской песни, которых попросту не хватит на большее число.

Устав указывает всегда четное число тропарей, что связано с антифонным исполнением канона двумя хорами и равным распределением песнопений между ними.

Структура канона

В ходе исторического развития структура канона постепенно изменялась. Ослабла первоначальная связь ирмосов с текстами библейских песней, были упразднены сначала Троичны, а затем и Богородичны. Наиболее заметным стало исчезновение второй песни из большинства канонов. Из-за ее строго покаянного содержания она сохранилась лишь в некоторых канонах Великого поста.

И все равно по уставу спетый праздничный канон отличается значительным объемом, поэтому его исполнение разделяется двумя междопесниями, которое бывает после третьей и шестой песни. Эти остановки, включающие ектению, седальны или кондаки с икосами и чтение поучений должны дать отдых от пения канона и оживить внимание слушателей.

Завершается канон светильном (по содержанию он воспевает Бога как Подателя света) или ексапостиларием (от слова «высылаю»), что связано с тем, что для его пения певца высылают на середину храма.

Дыхание хвалы

По окончании канона поются хвалитные псалмы (148–150), входившие в состав утрени с древнейших времен и по своему радостному характеру не отменяемые даже в Пасхальную ночь. В будние дни они читаются, а в праздники поются на определенную мелодию (глас) вместе с несколькими стихирами, образуя единый гимн, начинающийся и завершающийся словами: «Всякое дыхание да хвалит Господа». Это подчеркивает непрерывность хваления как состояния Церкви.

За хвалитными следует утреннее славословие, начинающееся возгласом: «Слава Тебе, показавшему нам свет». По уставу славословие может читаться или петься, однако более древней является именно певческая форма. В своем строении оно сочетает ангельскую хвалу Рождества Христова и молитву о сохранении человека в истине и научении Божиим заповедям.

Завершается славословие Трисвятым и заключительным тропарем, а также ектениями и отпустом. В древности, как было сказано в предыдущей статье, Евангелие читалось не на полиелее, а как раз здесь – в конце утрени, после великого славословия (как сейчас это происходит на утрени Великой субботы).

Свет и елей

Также окончание утрени в отдельных случаях дополнялось особыми чинами. Одним из них является утренняя лития (как на вечерне, но намного короче) с выходом в притвор при пении одной самогласной стихиры, будь то стихира храма или празднуемого святого или так называемая евангельская стихира (связанная с Евангельским чтением).

В дни великих праздников к ней могла присоединяться молитва «Владыко Многомилостиве» и елеопомазание, восходящее к практике Лавры преподобного Саввы Освященного, в которой с V века совершали помазание братии маслом от лампады, горящей у гроба прп. Саввы, что символизировало благословение игумена братии.

Со временем это помазание распространилось и на другие праздничные службы. В современной практике нашей Церкви оно обычно совершается после чтения Евангелия на полиелее и нередко воспринимается как центральный момент богослужения, хотя первоначально было лишь местным дополнением.

Уроки для мирян

Еще одним возможным дополнением к утрени является чтение наставлений прп. Феодора Студита. Оно произошло от Студийского монастыря, где почивший настоятель еще при жизни три раза в неделю поучал братию своего монастыря и завещал своим преемникам делать это и после его смерти.

Совершаются поучения так же, как и огласительное слово Иоанна Златоуста на пасхальной утрене, т.е. читается настоятелем или другим авторитетным лицом.

Для мирян чтение оглашений Феодора Студита в полном объеме не обязательно: они в основном посвящены монастырской жизни. Хотя святитель Феофан Затворник говорит, что в них и мирянин может найти немало полезного. Возможно также чтение более доступных «Огласительных бесед» святителя Кирилла Иерусалимского или догматических трудов Иоанна Дамаскина. Главное – не количество прочитанного, а внимательное размышление над тем, что усваивается сердцем и разумом.

Мы завершили рассмотрение утрени, и вся эта информация поможет нам не только глубже понять порядок и смысл храмового богослужения, но и более осознанно организовать свою домашнюю утреннюю молитву. В следующий раз мы познакомимся еще с некоторыми вариантами утреннего богослужения, которые будут полезными для домашней практики.

