ТЄО 819 Ведучий - протоієрей Ігор Родін





У свято Різдва Господа Бога і Спаса нашого Іісуса Христа, 7-го січня, Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив Божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі.

8-го січня, у день Собору Пресвятої Богородиці, святитель Одеської землі Високопреосвященніший митрополит Агафангел, за традицією, очолив святкову Божественну літургію у Свято-Троїцькому соборі міста Одеси. Владиці Агафангелу співслужили ректор Одеської духовної семінарії протоієрей Димитрій Яковенко, намісник Свято-Покровського монастиря архімандрит Мелетій і духовенство міста.

Після Божественної літургії в Троїцькому соборі митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси. Помічник настоятеля протоієрей Мирослав Вдодович розповів про встановлення металевої конструкції — один із важливих етапів підготовки до монтажу нового мармурового іконостасу.

Уранці 9-го січня, у день пам'яті апостола від 70-ти первомученика і архідиякона Стефана, архієрейським чином звершили Божественну літургію у Свято-Іллінському Одеському чоловічому монастирі.

З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела 7-го січня біля Спасо-Преображенського кафедрального собору Одеси відбувся особливий, масштабний і радісний захід — фестиваль Різдвяних колядок. Команда Одеської єпархії «Добро об'єднує» організувала святкову подію, на яку зібралися близько 4 тисяч віруючих.

Одеська духовна семінарія спільно зі Свято-Іверським Одеським чоловічим монастирем розпочали цикл духовно-просвітницьких зустрічей, присвячених дванадесятим святам. Зустрічі з віруючими проводять ректор, проректори й викладачі семінарії щонеділі, після акафісту Іверській іконі Божої Матері, який звершується о 16-й годині.

Бог, влаштувавши Собі живий храм у дівочій утробі для спасіння всього світу, через нього приніс у наше життя небесний устрій, – каже святитель Іоанн Златоуст.

Христос сприйняв на себе людську природу й прийшов у цей світ для того, щоб спокутувати людство від прокляття, гріха і смерті. І для нас це, насамперед, можливість. Можливість бути причетним до спасіння, яке приніс Христос. Наше завдання – користуватися цією можливістю. Користуватися означає вибрати шлях Християнина. Отже, полюбити Бога, робити справи милосердя, жити життям Церкви, працювати для своєї душі. Адже внутрішній світ завжди проявляється у вчинках. А якщо ми не знаємо, із чого почати, тоді в основу потрібно покласти бажання. Пам'ятаємо Євангельські слова: де буде ваш скарб, там буде й ваше серце. І психологія говорить у тому ж ключі: де центр нашої уваги, там завжди буде результат.

У ці святі дні щиро віримо в те, що народжений Богонемовля Христос допоможе нам утілити в життя бажання бути з Богом, допоможе досягати духовних вершин, наближатися до Бога, бути милосердними в здоров'ї та благополуччі.