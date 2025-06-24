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Митрополит Агафангел звершив Божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі
Категория:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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