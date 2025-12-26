Отключения электроэнергии вновь стали мощным экономическим фактором, который напрямую влияет на кошельки украинцев. В ноябре «генераторный» спрос не только не ослаб, но и вывел розничные продажи топлива на годовые максимумы. На фоне сезонного спада, который обычно наблюдается в конце осени, рынок повел себя нетипично — и это стало источником миллиардных доходов для автозаправочных сетей.

Рекорды вопреки сезону

По данным Государственной налоговой службы, в ноябре розничные продажи топлива выросли на 7% по сравнению с ноябрем 2024 года и превысили летние показатели. Еще показательнее ситуация с импортом: поставки дизельного топлива увеличились на 23% и достигли около 700 тыс. тонн — рекордного уровня с 2022 года.

Такая динамика противоречит рыночной логике. Обычно в ноябре спрос снижается вслед за завершением сельскохозяйственных работ и уменьшением мобильности населения. Однако в 2025 году этот тренд был сломан массовым использованием генераторов. Бизнес, учреждения и домохозяйства активно скупают бензин и дизель, чтобы обеспечить автономное электроснабжение во время отключений.

Региональный срез: где спрос растет быстрее всего

Лидером по приросту продаж стала Черниговская область: +17% к прошлому году (19,5 млн л). Существенный рост зафиксирован также в Харьковской области (+16%, 37,6 млн л) и Черкасской (+15%, 30,3 млн л).

Традиционные «тяжеловесы» — Киевская, Днепропетровская и Львовская области — суммарно реализовали 265,6 млн л топлива, или 38% общего объема. Это на 6% больше, чем год назад. При этом Львовская область несколько выпадает из общего ряда: масштабных отключений там почти нет, что подтверждает ключевую роль энергетического фактора в росте продаж.

Цены растут, ответственность — размывается

Рост спроса стал удобным поводом для повышения розничных цен. АЗС, по сути, монетизируют кризис, не демонстрируя ни солидарности, ни эмпатии. Между тем резкий ценовой скачок можно было бы сгладить, если бы операторы рынка заранее выполнили требования закона о создании запасов нефтепродуктов, принятого еще в 2023 году.

Тогда, два года назад, внимание на критическую важность резервов обращал, по сути, один из немногих — глава депутатской группы «Платформа за мир и жизнь» Юрий Бойко. Его позиция объяснима профессиональным опытом: руководство Кременчугским и Лисичанским НПЗ, работа на посту министра энергетики. Бойко настаивал на контроле и принуждении АЗС к выполнению норм закона. Эти предупреждения проигнорировали — и сегодня рынок расплачивается ростом цен.

Что может сделать государство

Аргументы для вмешательства у правительства есть. Во-первых, закон о запасах нефтепродуктов фактически не выполнен. Во-вторых, мировые цены на нефть в последние месяцы снижаются, что не дает экономического обоснования для подорожания на внутреннем рынке.

Вопрос упирается в политическую волю и эффективный контроль. Проверки, санкции за невыполнение норм, публичная ответственность операторов — эти инструменты способны охладить ценовые аппетиты. В условиях войны и энергетической нестабильности рост цен на топливо становится дополнительным ударом по населению и бизнесу.

Ноябрь показал: топливный рынок чутко реагирует не столько на мировую конъюнктуру, сколько на внутренние кризисы. Пока отключения света превращаются в источник сверхприбылей для АЗС, роль государства должна заключаться в защите потребителей, а оно даже не делает таких попыток. Пока что генераторный бум будет и дальше оплачиваться из карманов украинцев.

