После возвращения под контроль государства компании "Укрнафта" и единственного работающего Кременчугского НПЗ осенью 2022 года Игорь Коломойский избрал публичную позицию молчания.

Тогда, отвечая на вопрос журналистов о принудительном отчуждении активов, олигарх коротко отрезал: "Никаких комментариев и оценок до конца войны".

На длительное время эта тема действительно исчезла из его публичной риторики и многие восприняли это как молчаливое принятие новой реальности.

Впрочем, как показывают последние события, пауза скорее была тактической. Находясь под стражей, Коломойский все чаще стал возвращаться к теме "Укрнафты" и "Укртатнафты", делая резкие и часто демонстративные заявления. Даже тогда, когда у него никто не спрашивает.

Судебные заседания теперь используются как площадка для политических заявлений и передачи "приветов" власти, правоохранителям и тем, кто сегодня управляет активами, интересующими некогда одного из самых влиятельных олигархов страны.

"Коломойский прямо со скамьи подсудимых начал угрожать: мол, буду догонять, бойтесь. По крайней мере, так это считывают люди, чьи пути за годы войны пересекались с его интересами", – описывают новую фазу его поведения политики, которые внимательно следят за судебными процессами.

В сочетании с публичными намеками на смену власти, в частности резонансной фразой о "Наполеоне, которого скоро не будет", адресованной президенту Владимиру Зеленскому, все это выглядит как часть подготовки к реваншу. И "Укрнафта" в этом процессе имеет все шансы стать центральным активом.

Как изменилась компания и ее результаты под управлением государства и чем грозит возвращение нефтяных активов бывшим акционерам?

История национализации

Государство начало постепенно терять "Укрнафту" и "Укртатнафту" еще в начале 2000-х. Сначала в 2003 году группа "Приват" Игоря Коломойского с партнерами получила фактический контроль над крупнейшим добытчиком нефти в стране.

Формально государство все время владело контрольным пакетом в 50%+1 акция, но реальное управление "Укрнафтой" почти два десятилетия оставалось за частными менеджерами олигарха.

Как впоследствии признался сам Коломойский, за право управлять активом с 2003 года он ежемесячно давал 5 млн долл. (всего 110 млн долл.) взятки по требованию тогдашнего президента Леонида Кучмы через его зятя олигарха Виктора Пинчука.

Аналогичная ситуация сложилась и с "Укртатнафтой", которая перешла под полный контроль "приватовцев" в 2007 году. Государство в ней владело 43% акций, но, как и в случае с "Укрнафтой", фактического влияния на компанию не имело.

Операционное управление, финансовые потоки и ключевые решения годами сосредотачивались в руках менеджмента, связанного с Коломойским и его партнерами.

Сформированная бизнес-модель выглядела следующим образом: сырье полугосударственной "Укрнафты" реализовывалось по заниженным ценам, перерабатывалось на Кременчугском НПЗ, а основная прибыль аккумулировалась в розничном сегменте через крупнейшую в Украине сеть АЗС, которая тогда насчитывала более 1600 станций.

Политические циклы менялись, но контроль над активами стабильно оставался за днепровской группой.

Ситуация резко изменилась осенью 2022 года – на фоне полномасштабной войны. В ноябре Ставка Верховного Главнокомандующего из соображений национальной безопасности приняла решение о принудительном отчуждении акций ряда стратегических предприятий.

5 ноября было объявлено о передаче "Укрнафты" и "Укртатнафты" под контроль государства с передачей акций в управление Минобороны.

Уже 8 ноября спецназ СБУ зашел в офисы обеих компаний. Активы получили статус "военного имущества", после чего началась полная смена управленческой вертикали. Старый менеджмент потерял свои должности. В итоге возглавил обе компании бывший СЕО сети АЗС WOG Сергей Корецкий.

Сам Коломойский оказался под стражей по подозрениям в масштабных финансовых злоупотреблениях, в том числе связанных с упомянутыми выше активами. Тогда же он публично заявил, что не будет комментировать национализацию до завершения войны. Однако с дальнейшими политическими сдвигами в стране будет меняться и его риторика.

Опять заговорил

Почти три года олигарх демонстративно молчал, если не считать отдельных редких интервью для подконтрольных ему же медиа. Заявления последних месяцев свидетельствуют о том, что он готовит реванш и теме "Укрнафты" в этом процессе отведена не последняя роль.

"Каким бы решением Ставки не прикрывались, приказы изъять акции "Укрнафты" и "Укртатнафты" являются преступлением", – заявлял он, настаивая, что действия государства должны быть квалифицированы как "мародерство в условиях войны".

Он говорит о 1,5 млрд долл. активов, которые якобы были в "Укрнафте" на момент национализации, и которые "исчезли" уже при государственном менеджменте.

"На 1 января этого (2025 -го – ЭП) года на счету было 24 миллиарда гривен. На 1 октября – 1 миллиард с копейками. Это только за девять месяцев", – утверждает олигарх, обвиняя действующее руководство компании в халатности.

Параллельно с этим меняется и тон его политических намеков. Во время одного из заседаний Коломойский озвучил реплику, которая быстро разошлась в медиа: "Скоро его не будет. Этого Наполеона", – очевидно, имея в виду президента Зеленского.

Можно ли верить его словам и оценкам и какова реальная ситуация в компании после трех лет управления государством? Чтобы оценить реальные изменения ЭП обратилась к народным депутатам, чиновникам и профильным экспертам.

Три года государственного управления – счет на табло

По словам собеседников ЭП, контраст между активами до и после 2022 года – разительный. В ноябре 2022-го "Укрнафта" встречала посетителей решеткой на входе, как своеобразным символом закрытости и накопившихся проблем.

Компания имела многомиллиардные кумулятивные убытки, налоговые долги и находилась в стагнации. Уже через два года ситуация кардинально изменилась.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отмечает, что нынешняя "Укрнафта" – принципиально другая компания, чем та, что была до 2023 года. "Уже в первый год государственного управления актив показал прибыль 23,5 миллиарда гривен, тогда как за предыдущие десять лет финансовый результат был 24,8 миллиарда убытка", – говорит эксперт.

По его словам, во времена управления группой "Приват" деньги из "Укрнафты" выводились на близкие к Коломойскому компании. Это делалось путем реализации нефти, газа и LPG аффилированным структурам по заниженным ценам. Только в 2009-2010 годах потери компании из-за продажи нефти с дисконтом превысил 1 млрд долл.

"Теперь продажа этих ресурсов происходит на открытых аукционах, где купить продукцию по рыночным ценам может любой желающий. Еще один способ вывода средств из компании – закупка услуг по завышенным ценам", – добавляет Куюн.

Председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус также считает национализацию логичным и обоснованным решением, учитывая риски поставок топлива и интересы государства как мажоритарного акционера.

"Работа компании стала более прозрачной, ее чистая прибыль и налоговые платежи существенно выросли. Кроме того, начали осуществлять инвестиции в развитие и бурение ради будущего увеличения добычи нефти и газа", – перечисляет нардеп.

Разворот на 180 градусов в производственной деятельности компании отмечает и Куюн. "Капитальные вложения выросли в десятки раз, таких темпов бурения компания не видела с 90-х годов. Совершенно иначе выглядит розничная сеть "Укрнафты": это уже не хлам, а современные объекты дорожного сервиса, которые на равных конкурируют с частными сетями", – констатирует эксперт.

Всего за 2023-2025 годы "Укрнафта" уплатила в бюджет почти 76 млрд грн налогов и сборов, выплатила более 15 млрд грн дивидендов государству и получила около 40 млрд грн суммарной прибыли.

Около 3 млрд грн было направлено на поддержку Сил обороны Украины.

Что будет дальше

"Коломойский – очень опытный игрок, хорошо чувствует слабость власти и пытается реагировать на перераспределение центров влияния внутри государства. Думаю, именно с этим связана его бурная активность в последнее время", – объясняет логику заявлений олигарха один из депутатов "Слуги народа".

При этом он не верит, что сценарий с возвращением компаний под крыло олигарха сегодня возможен.

"Вспомните все его заявления и обвинения по "Приватбанку". Чем все закончилось? Государство уже имеет на руках решение Высокого суда Англии, которым Коломойский и его партнер Боголюбов должны компенсировать банку три миллиарда долларов. Уже даже стартовал процесс принудительного взыскания этих средств.

Нечто подобное в будущем нас ждет и в кейсе "Укрнафты" и "Укртатнафты". Там зафиксировано злоупотреблений на десятки миллиардов гривен", – говорит собеседник ЭП в правительстве.

"Все видят результаты и понимают, что компании наконец перестали быть источником обогащения олигархических групп и превратились в элемент национальной безопасности", – отмечает собеседник ЭП на энергорынке.

По его убеждению, реванш Коломойского означал бы возвращение к старой модели управления с потерей прозрачности, сокращением поступлений в бюджет и ослаблением обороноспособности государства.

"Очевидно, что возвращать активы Коломойскому до вынесения судебных приговоров по коррупционным делам в отношении этих компаний было бы огромной ошибкой. Но я в такой сценарий и не верю. Думаю, что это невозможно", – резюмирует один из действующих депутатов властной фракции.







