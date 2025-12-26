В правительстве продолжают демонстрировать щедрость: вслед за «зимней тысячей» и бесплатными билетами в «Укрзализныце» очередь дошла и до студентов. Министерство финансов обещает, что с 1 сентября 2026 года студенческие стипендии вырастут вдвое.

Сейчас обычная академическая стипендия составляет 2000 грн, повышенная — 2910 грн. После повышения суммы вырастут до 4000 грн и 5820 грн соответственно. Примечательно, что последний раз стипендии пересматривали еще до войны — около четырех лет назад.

Запланировано и увеличение именных выплат: президентская стипендия вырастет с 10 000 до 20 000 грн в месяц, стипендия Верховной Рады — с 4 400 до 8 800 грн, Кабинета министров — с 4 000 до 8 000 грн.

Повышение предусмотрено и для студентов колледжей. Президентская стипендия увеличится с 7 600 до 15 200 грн, парламентская — с 3 320 до 6 640 грн. Минимальная академическая стипендия вырастет с 1 510 до 3 020 грн, а повышенная — с 2 197 до 4 394 грн.

Однако поводов для бурной радости у студентов немного. Во-первых, стипендии получают далеко не все. Во-вторых, число студентов, остающихся в Украине, продолжает сокращаться. Неудивительно, что в государственном бюджете на 2026 год на выплату академических и именных стипендий предусмотрено лишь 6,6 млрд грн — всего на 1,2 млрд больше, чем в 2025-м.

По сути, стипендии давно перестали быть реальным признаком заботы государства о студенчестве. Сегодня молодежь куда больше ждет от власти не разовых повышений выплат, а четких гарантий трудоустройства и достойной заработной платы после окончания учебы.





