АНОНС КОНЦЕРТУ «ОСІННІ МРІЇ»

2 листопада 2025 року (неділя), 18:00
Одеська кірха Святого Павла
(Німецька Євангелічно-Лютеранська церква України)
В осінній вечір у піднесеній атмосфері храму прозвучать шедеври світової духовної та оперної музики у виконанні:
🎶 Народної артистки України ТЕТЯНИ АНІСІМОВОЇ (сопрано)
🎶 ВЕРОНІКИ СТРУК (орган)
🎙️ Ведуча концерту — КРІСТІНА ШУМЄЄВА
У програмі:
- Вінсент Любек — Прелюдія та фуга ре мінор (Вероніка Струк)
- Дж. Каччіні — Аве Марія (Тетяна Анісімова)
- Ян Кухарж — Фантазія соль мінор (Вероніка Струк)
- В. Белліні — Арія Норми «Casta diva» з опери «Норма» (Тетяна Анісімова)
- В. Гершель — Соната №3 Фа мажор (Вероніка Струк)
- П. Масканьї — Аве Марія (Тетяна Анісімова)
- Жозеф Йонген — «Блага Мати Спокутника» (Вероніка Струк)
- Дж. Пуччіні — Молитва Тоски з опери «Тоска» (Тетяна Анісімова)
- Ф. Чілеа — Арія Адріани з опери «Адріана Лекуврер» (Тетяна Анісімова)
- В. Петралі — Музика до “Глорії” (Вероніка Струк)
- С. Гастальдон — «Заборонена мелодія» (Тетяна Анісімова)
🌹 Осіння палітра звуків, краса голосу й велич органу об’єднаються у програмі, що подарує натхнення, спокій і мрію.
Запрошуємо всіх шанувальників класичної музики!