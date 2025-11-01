 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

АНОНС КОНЦЕРТУ «ОСІННІ МРІЇ»

Категория: Новини / Перша шпальта

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


2 листопада 2025 року (неділя), 18:00
Одеська кірха Святого Павла
 (Німецька Євангелічно-Лютеранська церква України)

В осінній вечір у піднесеній атмосфері храму прозвучать шедеври світової духовної та оперної музики у виконанні:

🎶 Народної артистки України ТЕТЯНИ АНІСІМОВОЇ (сопрано)
🎶 ВЕРОНІКИ СТРУК (орган)
🎙️ Ведуча концерту — КРІСТІНА ШУМЄЄВА

У програмі:

  1. Вінсент Любек — Прелюдія та фуга ре мінор (Вероніка Струк)
  2. Дж. Каччіні — Аве Марія (Тетяна Анісімова)
  3. Ян Кухарж — Фантазія соль мінор (Вероніка Струк)
  4. В. Белліні — Арія Норми «Casta diva» з опери «Норма» (Тетяна Анісімова)
  5. В. Гершель — Соната №3 Фа мажор (Вероніка Струк)
  6. П. Масканьї — Аве Марія (Тетяна Анісімова)
  7. Жозеф Йонген — «Блага Мати Спокутника» (Вероніка Струк)
  8. Дж. Пуччіні — Молитва Тоски з опери «Тоска» (Тетяна Анісімова)
  9. Ф. Чілеа — Арія Адріани з опери «Адріана Лекуврер» (Тетяна Анісімова)
  10. В. Петралі — Музика до “Глорії” (Вероніка Струк)
  11. С. Гастальдон — «Заборонена мелодія» (Тетяна Анісімова)

🌹 Осіння палітра звуків, краса голосу й велич органу об’єднаються у програмі, що подарує натхнення, спокій і мрію.

Запрошуємо всіх шанувальників класичної музики!

 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 