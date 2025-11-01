АНОНС КОНЦЕРТУ «ОСІННІ МРІЇ»

2 листопада 2025 року (неділя), 18:00

Одеська кірха Святого Павла

(Німецька Євангелічно-Лютеранська церква України)

В осінній вечір у піднесеній атмосфері храму прозвучать шедеври світової духовної та оперної музики у виконанні:

🎶 Народної артистки України ТЕТЯНИ АНІСІМОВОЇ (сопрано)

🎶 ВЕРОНІКИ СТРУК (орган)

🎙️ Ведуча концерту — КРІСТІНА ШУМЄЄВА

У програмі:

Вінсент Любек — Прелюдія та фуга ре мінор (Вероніка Струк) Дж. Каччіні — Аве Марія (Тетяна Анісімова) Ян Кухарж — Фантазія соль мінор (Вероніка Струк) В. Белліні — Арія Норми «Casta diva» з опери «Норма» (Тетяна Анісімова) В. Гершель — Соната №3 Фа мажор (Вероніка Струк) П. Масканьї — Аве Марія (Тетяна Анісімова) Жозеф Йонген — «Блага Мати Спокутника» (Вероніка Струк) Дж. Пуччіні — Молитва Тоски з опери «Тоска» (Тетяна Анісімова) Ф. Чілеа — Арія Адріани з опери «Адріана Лекуврер» (Тетяна Анісімова) В. Петралі — Музика до “Глорії” (Вероніка Струк) С. Гастальдон — «Заборонена мелодія» (Тетяна Анісімова)

🌹 Осіння палітра звуків, краса голосу й велич органу об’єднаються у програмі, що подарує натхнення, спокій і мрію.

Запрошуємо всіх шанувальників класичної музики!