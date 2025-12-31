Трем участникам схемы завладения электрической энергией без ее фактической оплаты объявили о подозрении.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в результате таких действий ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб на 168 млн грн.

Говорится, чтодиректору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминируется присвоение средств ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Ответственному должностному лицу ЧАО "НЭК "Укрэнерго" инкриминируется злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица.

По данным следствия, чиновник умышленно не применил предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику.

Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электрической энергии с подконтрольным поставщиком, при этом фактически не намереваясь оплачивать потребленные объемы.

В то же время электропоставщик, по данным следствия, не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за небалансы не осуществлялись.

Отмечается, что чиновник ЧАО "НЭК "Укрэнерго" умышленно не принял предусмотренных законодательством мер реагирования.

В результате, по данным следствия, безосновательно отпущено более 82 тыс. МВт-ч электрической энергии, общая стоимость которой составляет более 168 млн грн, что повлекло материальный ущерб ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и привело к тяжелым последствиям.

