Уровень финансирования плана гуманитарного реагирования Украины в 2025 году по состоянию на 26 декабря составил 51,8%, тогда как аналогичный план на 2024 год был профинансирован на 70% по состоянию на 30 декабря.

Об этом говорится в данных управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), передает "Интерфакс-Украина".

Такое сокращение произошло несмотря на уменьшение объема самого плана почти на $0,5 млрд, или на 15,4% – с $3,11 млрд в прошлом году до $2,63 млрд в этом году.

Сокращение уровня финансирования по отдельным программам в 2025 году еще больше, хотя размер этих программ также был уменьшен.

Так, при плановой потребности УВКБ ООН для Украины в этом году в $803,4 млн по состоянию на 30 ноября уровень ее фондирования составил 44%, тогда как в прошлом году на эту дату этот показатель равнялся 55% с $993,3 млн.

Региональный план реагирования на проблему беженцев УВКБ ООН, определенный на этот год в объеме $690,3 млн, по состоянию на 30 сентября был профинансирован на 32%, тогда как в прошлом году на эту дату – на 37% с $1,08 млрд.

"Резкое внезапное сокращение гуманитарного финансирования в мире имеет далеко идущие последствия почти для всех секторов реагирования в Украине. Гуманитарные организации были вынуждены сократить или приостановить критические программы из-за ограничения финансирования", – отмечало OCHA по результатам еще трех первых месяцев этого года, когда план гуманитарного реагирования Украины в $2,63 млрд был профинансирован на 17%.

Отмечалось, что в таких ключевых секторах, как водоснабжение, здравоохранение, социально-правовая защита и денежная помощь возникли значительные пробелы в реагировании.

Напомним:

Крупнейшими донорами плана гуманитарного реагирования Украины в этом году являются Европейская Комиссия – $249,8 млн, Норвегия – $179,1 млн, Германия – $170,3 млн, США – $148,6 млн, Великобритания – $103,6 млн, Швейцария – $65,6 млн, Италия – $53,6 млн, Южная Корея – $49,5 млн, Дания – $37,2 млн и Франция – $28,7 млн.