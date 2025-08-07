Уже прошло более трех лет с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, но Соединенные Штаты и Европейский Союз продолжают импортировать российские энергоносители и сырье на миллиарды евро — от сжиженного природного газа до обогащенного урана. Как передает издание Минфин, об этом сообщает Reuters.

В то же время Индия, активно наращивающая закупки российской нефти, на этой неделе раскритиковала «двойные стандарты» Запада после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Рассмотрим, как изменились торговые связи между россией и ее ключевыми партнерами — Европой, Индией и США — за последние четыре года.

Европа: Значительное сокращение, но импорт некоторых товаров продолжается

С начала полномасштабной войны торговля между ЕС и рф существенно сократилась из-за санкций и ограничений на импорт некоторых товаров. По данным Евростата, импорт из россии упал на 86% с первого квартала 2022 года до первого квартала 2025 года.

В первом квартале 2025 года импорт товаров из россии составил 8,74 млрд евро, что значительно меньше, чем 30,58 млрд евро четыре года назад. Однако с января 2022 года ЕС импортировал российские товары на сумму 297 млрд евро.

Несмотря на значительное сокращение, ЕС продолжает покупать у россии:

Природный газ. Доля россии по поставкам природного газа упала с 48% в первом квартале 2021 года до 17% в первом квартале 2025 года.

Удобрения. В секторе удобрений, где Европейский парламент в мае проголосовал за введение запретительных тарифов, россия оставалась крупнейшим экспортером в ЕС по состоянию на первый квартал 2025 года. Ее доля снизилась незначительно с 28,15% до 25,62% за последние четыре года.

Индия: Рекордный рост импорта из россии

В отличие от Европы импорт Индии из Москвы резко возрос. По данным Министерства торговли Индии, он подскочил с $8,25 млрд. в 2021 году до $65,7 млрд. в 2024 году.

Основные движители этого роста:

Нефть. Импорт сырой нефти из россии вырос с $2,31 млрд в 2021 году до $52,2 млрд в 2024 году.

Удобрения. Импорт удобрений из рф увеличился до $1,67 млрд в 2024 году с $483 млн в 2021 году.

США: Импорт снизился, но некоторые товары остаются

Импорт США из россии сократился до $2,50 млрд в первой половине 2025 года по сравнению с $14,14 млрд четыре года назад, по данным Бюро переписи населения и Бюро экономического анализа США. Однако с января 2022 года США импортировали российские товары на сумму $24,51 млрд.

Ключевые товары, импортируемые из россии в США: