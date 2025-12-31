 
Яким був для православних віруючих 2025. Підсумки року

2025 год стал для УПЦ еще одним годом гонений. Мобилизация священников, кощунства над мощами в Киево-Печерской лавре, запущенный процесс запрета Киевской митрополии, продолжающиеся захваты храмов и лишение Предстоятеля УПЦ украинского гражданства: все это свидетельствует, что нынешние украинские власти не оставляют попыток полностью уничтожить Православие в Украине.

Но главным событием 2025 года является все же не это. Главное – это то, что Церковь живет. Она не распадается на части, не прекращает своего служения. Общины, у которых отбирают храмы, находят себе другие помещения для богослужений, строятся новые храмы, освящаются новые престолы, рукополагаются священники, растет число монашествующих. Ни один епископ, ни один монастырь, ни одно духовное учебное заведение не покинули гонимую Церковь. Священников и приходов, которые ушли в ПЦУ_ – единицы.

А значит у нашей Церкви есть будущее. Бог не оставит нас, если мы не оставим Его.




