Новорічне звернення Сергія Кивалова.

Шановні одесити, дорогі співвітчизники!
2026 рік вступив у свої права, залишаючи позаду виклики, спричинені війною, складні рішення і водночас приклади справжньої стійкості та єдності. Рік, що минув, безперечно, був роком випробувань на міцність — для кожного з нас і для всієї країни. Однак, завдяки щоденній мужності наших захисників і захисниць, з-поміж яких є студенти та викладачі наших Університетів, ми маємо змогу жити, працювати і навчатися навіть у найскладніших умовах.
Особливі слова вдячності адресую науково-педагогічному складу, здобувачам і працівникам Національний університет "Одеська юридична академія" НУ "ОЮА", Міжнародний університет, Київський університет інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», Івано-Франківський інститут "Одеська юридична академія" та Чернівецький навчально-науковий юридичний Інститут НУ «ОЮА» а також учням і педагогам Міжнародна академічна школа Одеса та Академічного фахового коледжу ОНЮА.
Попри всі виклики воєнного часу, ви щоденною працею забезпечуєте аудиторний формат навчання, підтримуєте високі стандарти якості освітнього процесу й переконливо доводите: війна не здатна зламати прагнення до знань, розвитку та відповідальності за майбутнє країни. Саме виховання молодого покоління сьогодні є найважливішою інвестицією у післявоєнне відновлення та розбудову нашої держави.
У ці святкові дні бажаю кожній родині душевного тепла, єдності та віри. Нехай різдвяні свята принесуть світло у серця, а новий рік наблизить нас до миру і відновлення України. Нехай Господь оберігає нашу державу та кожного, хто за неї бореться.
З вірою, відповідальністю та спільною надією — крокуємо вперед.
З Новим роком! З Різдвом Христовим!