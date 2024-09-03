Одеса відзначила День міста

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Сьогодні наша Південна Пальміра відзначає свій черговий День народження. Це місто, яке вражає своєю багатовіковою історією, культурою та унікальними традиціями, залишає слід у серці кожного, хто тут буває.
За останні роки я не раз переконувався в незламності та стійкості Одеси. Ми можемо пишатися тим, як наше місто долає виклики, і впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо зробити його ще сильнішим та красивішим.
Одеса продовжує розвиватися як ключовий освітній, науковий, культурний і спортивний центр України, зміцнюючи свій імідж завдяки значним досягненням у цих сферах. Ми разом з командою зробили вагомий внесок у цей розвиток, створивши два провідних університети: Міжнародний гуманітарний університет і Національний університет «Одеська юридична академія». Ми заснували Міжнародну академічну школу Одеса, а також відкрили кілька коледжів, збудували сучасні спортивні комплекси та медичні заклади. Ці ініціативи стали важливими кроками на шляху до підвищення якості освіти та соціальної інфраструктури нашого рідного міста.
Вітаю всіх із Днем міста! Бажаю миру, добробуту і процвітання нашій улюбленій Одесі. Нехай кожен рік приносить нові здобутки та щасливі миті!
Почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Васильович Ківалов