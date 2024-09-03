Одеса відзначила День міста

Сьогодні наша Південна Пальміра відзначає свій черговий День народження. Це місто, яке вражає своєю багатовіковою історією, культурою та унікальними традиціями, залишає слід у серці кожного, хто тут буває.

За останні роки я не раз переконувався в незламності та стійкості Одеси. Ми можемо пишатися тим, як наше місто долає виклики, і впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо зробити його ще сильнішим та красивішим.

Одеса продовжує розвиватися як ключовий освітній, науковий, культурний і спортивний центр України, зміцнюючи свій імідж завдяки значним досягненням у цих сферах. Ми разом з командою зробили вагомий внесок у цей розвиток, створивши два провідних університети: Міжнародний гуманітарний університет і Національний університет «Одеська юридична академія». Ми заснували Міжнародну академічну школу Одеса, а також відкрили кілька коледжів, збудували сучасні спортивні комплекси та медичні заклади. Ці ініціативи стали важливими кроками на шляху до підвищення якості освіти та соціальної інфраструктури нашого рідного міста.