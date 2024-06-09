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У стінах Національний університет "Одеська юридична академія" відбулось урочисте нагородження журналістів з нагоди їх професійного свята. Від імені багатотисячного колективу Університету вітаю усіх представників засобів масової інформації та хочу подякувати за вашу важливу та відповідальну роботу!
Дорогі журналісти! Своїм професіоналізмом, виваженістю в підходах до висвітлення новин, своєю небайдужістю до того, що відбувається у країні, та прагненням змінити світ на краще ви заслуговуєте на велику повагу. Кожного дня ви обʼєктивно та оперативно інформуєте читатчів та глядачів про найважливіші події соціально-економічного, політичного та культурного життя нашої країни і рідної Одещини. Сьогодні, в умовах війни, ви є голосом Українського Народу у боротьбі за свободу та демократію.
Вже більше ніж 11 років факультет журналістики Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює підготовку саме таких висококваліфікованих майстрів пера та слова. Більшість викладачів – вже практикуючі журналісти, які не лише передають студентам теоретичні знання, а й діляться власним практичним досвідом. А наші випускники працюють у провідних медіа-компаніях, у сфері телебачення, радіо та друкованої преси, а також інтернет-ЗМІ.
Бажаю вам сили духу та наснаги у вашій нелегкій справі! Зі святом вас! З Днем журналіста!