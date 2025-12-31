Два из трех спутников проекта “Тундра”, которые предназначены для отслеживания пусков баллистических ракет, вышли из строя. Об этом со ссылкой на данные по слежению за объектами на орбите сообщил старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

Спутниковая группировка, которую Россия создавала с 2015 года, чтобы заменить действовавшую с начала 1990х систему “Око”, практически одновременно лишилась двух аппаратов — запущенного в сентябре 2019 года “Космос 2541” и запущенного в ноябре 2022 года “Космос 2563”. Первый совершил последний маневр по коррекции обриты в марте, а второй — в июле, указывает Подвиг.

Единственным спутником системы, который не демонстрирует явных признаков поломки, остался “Космос 2552”. Он должен был совершить маневр по коррекции обриты в ноябре 2025 года, которого, впрочем, пока зафиксировано не было. Тем не менее, пока слишком рано говорить о его выходе из строя, пишет Подвиг.

Судя по всему, Россия терпит неудачу в попытке отстроить заново впервые созданную еще во времена СССР спутниковую систему раннего предупреждения о ракетном нападении, отмечает эксперт по вопросам космоса Анатолий Зак. Наиболее вероятный причины — санкции и финансовые проблемы космической отрасли, которая неспособна строить новые спутники, пишет Зак.





