США заявляют, что на прошлой неделе Россия запустила спутник, который, по их мнению, может быть использован для атак на другие спутники.

«Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашей оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием», — заявил во вторник вечером представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Би-Би-Си.

По его словам, российский зонд находился на «той же орбите», что и американский спутник. Райдер сказал, что Вашингтон будет продолжать следить за ситуацией, чтобы защитить свои интересы.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя заявление Пентагона, сказал, что «Москва не будет реагировать на все подобные вбросы», передает «РИА Новости».

Москва и Вашингтон в последние недели неоднократно сталкивались в ООН по вопросу космического оружия, причем обе стороны обвиняли друг друга в стремлении милитаризировать космос.

Ранее во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США стремятся превратить космос в «арену военной конфронтации».

Ряд военных экспертов уже давно предупреждают, что космос, вероятно, станет следующим рубежом военных действий во все более зависимом от технологий мире.

Пентагон считает, что российский спутник «предположительно способен атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите», заявил Райдер. По его словам, Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США.

Представитель Космического командования США сообщил Reuters, что спутник, «вероятно, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите».

По данным американского командования, спутник «Космос 2576» был запущен 16 мая с российского космодрома Плесецк.

«Роскосмос» действительно сообщал, что запуск 17 мая был «в интересах Министерства обороны Российской Федерации», для запуска использовалась его ракета-носитель «Союз-2.1б».

Разница в датах (16-17 мая) может объясняться разными часовыми поясами.

Космические аналитики говорят, что «Космос 2576», вероятно, находится на той же орбите, что и американский спутник USA 314.

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия предупреждает, что американские спутники, помогающие украинской армии, могут стать законными целями.

В феврале Белый дом признал, что Россия разрабатывает «вызывающее беспокойство» новое космическое оружие, но настаивал на том, что она еще не развернула его.

Это произошло после того, как высокопоставленный конгрессмен-республиканец выступил с предупреждением о серьезной угрозе национальной безопасности.

Причина тревоги

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов — о вероятном запуске Россией противоспутникового оружия

Космическое командование США подозревает российский «Космос-2576» в том, что он, будучи спутником-инспектором, на самом деле предназначен для уничтожения других спутников, в данном случае — американских.

Такие спутники могут сближаться с другими космическими аппаратами и совершать в отношении них некие действия — например, проверять их работу, либо уничтожать.

США ранее заявляли, что Россия уже проводила испытания таких аппаратов. Так, в ноябре 2019 года с космодрома Плесецк был запущен аппарат «Космос 2542». Затем, как утверждают американцы, от этого спутника отделился еще один, который назвали «Космос-2543».

Орбита обоих аппаратов проходила вблизи американского военного спутника USA 245, который также называется KH-11.

В июле 2020 года после выхода на орбиту российского спутника «Космос-2543» от него в направлении другого российского спутника отделился небольшой объект, который американцы сочли противоспутниковым «снарядом».

Аппарат «Космос 2542» некоторые эксперты называли «носителем инспектора», а «Космос 2543» — «инспектором».

В России заявили, что отделившийся объект был неким «малым космическим аппаратом», который проверял работу другого спутника на орбите.

Еще один случай произошел в 2017 году, когда российский аппарат, как утверждают в Пентагоне, совершал маневры вблизи американского спутника. Российские спутники совершали маневры на орбите и до этого.

Различные военные космические системы разрабатывают несколько стран, причем США, Китай, Индия и Россия уже умеют сбивать ракетами с Земли спутники на низких орбитах.

Доказательств того, что спутник «Космос 2576», запущенный 17 мая (по версии Пентагона — 16 мая, разночтение в датах может объясняться разницей часовых поясов) с космодрома Плесецк, является спутником-инспектором или носителем спутника-инспектора, пока нет.