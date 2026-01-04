 
1-01-2026, 14:00

The Washington Post: новим президентом України стане Залужний

Категория: Новини / Політика

Президентом Украины в следующем году станет бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. С таким прогнозом в своей новогодней викторине выступил известнейший колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его мнению, экс-главком возглавит правительство “национального единства” после отставки Владимира Зеленского с поста президента.

Среди других вариантов в викторине Игнатиуса назывались следующие:

  • Зеленский переизберется на выборах, которые легитимизируют мирное соглашение с Россией;
  • президентом будет глава военной разведки ГУР Кирилл Буданов несмотря на разоблачение его тайных переговоров с Россией;
  • преемником Зеленского станет заместитель руководителя офиса Зеленского Олег Татаров, контролирующий внутренние дела;
  • новым президентом станет ведущий украинский антикоррупционный активист Виталий Шабунин с программой “Коррупция убивает. Проснитесь!”.
  • При этом Игнатиус прогнозирует, что война в Украине продолжится и станет “кровавым тупиком”. Более того: вероятно расширение войны после того, как силы НАТО собьют российский беспилотник, который пересечёт воздушное пространство ЕС и создаст угрозу катастрофы с гражданским самолётом.

Также журналист предрёк, что украинские морские дроны нанесут серьёзный удар по российскому теневому флоту и сократят экспорт российских энергоносителей вдвое.

В мирный договор, по которому Украина согласится на территориальный компромисс и пообещает не вступать в НАТО, колумнист не верит. Как и в то, что украинские ракеты “Фламинго” нанесут удар по Кремлю, а российская армия приблизится к Днепру.


Источник




