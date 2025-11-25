Секретарь СНБО Рустем Умеров на переговорах в США согласился на вывод украинских войск из Донбасса и сокращение ВСУ до 600 тысяч человек. Позже это легло в основу плана президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет обозреватель Washington Post Давид Игнатиус.

По его словам, переговоры по новому плану начались почти месяц назад, их возглавили американцы, консультируясь с российскими, европейскими и украинскими партнёрами.

“Процесс достиг пика в прошлые выходные после того, как высокопоставленный турецкий чиновник сообщил Уиткоффу, что Рустем Умеров готов встретиться с ним во Флориде. По словам американских чиновников, на встрече во Флориде Умеров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готов пойти на компромисс по важнейшему вопросу обмена территории в Донецке на мирное соглашение, чего требует Россия. Умеров также заявил, что Украина, возможно, согласится ограничить численность своей армии 600 000 человек”, — пишет Игнатиус со ссылкой на официальных лиц.

В статье Игнатиуса также подтверждается уже ранее появлявшаяся информация, что в мирный план Трампа, по просьбе украинской стороны, включен пункт о послевоенной амнистии.

Как пишет обозреватель, это было сделано для того, “чтобы заверить Зеленского и членов его правительства в том, что им не грозит уголовное преследование в случае разрастания текущего коррупционного скандала”.

Напомним, сам Умеров отрицал, что согласовывал какие-либо пункты плана Трампа. При этом о его прямом участии в подготовке плана заявлял Белый дом.





