Украина планирует отказаться от принудительной мобилизации в Вооруженные сила. Об этом заявил на брифинге министр обороны Рустем Умеров.

“Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения. Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую ​​реформу”, — сказал Умеров.

Как отмечает сайт УНН, речь во время выступления министра шла именно о таком проявлении насильственной мобилизации, как бусификация.

К слову, накануне принятия закона об ужесточении мобилизации Владимир Зеленский тоже говорил, что это поможет покончить с эксцессами на улицах, во время которых военкомы действуют крайне жестко. Однако их количество не только не уменьшилось, но и кардинально возросло.

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