Одному сыну Садового 21 год, а второму — 19 лет, оба сейчас получают высшее образование.

Городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что его совершеннолетние сыновья пойдут в Силы обороны, когда закончат получение высшего образования. Об этом он сообщил во время прямого эфира.

Одна из львовянок задала вопрос, вступили ли сыновья Садового в ряды армии, на что он ответил, что ему часто задают такие вопросы, "чтобы уколоть".

Он напомнил, что имеет пятерых детей — Иван, 21 год, и Фаддей, 19 лет, которые являются студентами, а также Михаил, Иосиф и Антоний, которые учатся в школе.

"Прошу быть всех спокойными. Когда все закончат обучение, мы все с вами будем в армии, и я также. И мои дети. Это ждет нас всех. Однако разорвать учебу и идти воевать, не знаю, может, так и будет, но мне как отцу немного внутри крутит", — сказал Садовой.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.

Основные замечания к законопроекту о мобилизации, по словам спикера Руслана Стефанчука, касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.

11 января министр обороны Рустем Умеров сказал, что уже готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений, но пока ее не вносили на рассмотрение.

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