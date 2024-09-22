В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Об этом сообщают источники “Страны”.

Также источники подтверждают информацию, что решение об увольнении заместителей главы ГУР Виктора Зайцева и Игоря Остапенко было принято без согласования с самим Будановым.

“Решение было принято ещё на прошлой неделе. Дело в том, что между Будановым и главой Офиса президента Андреем Ермаком существует серьёзное напряжение. Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского”, — утверждает источник.

Также в кулуарах обсуждаются возможные кандидаты на замену Буданова.

“Ходят слухи, что глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, бывший заместитель Буданова, может вернуться на “остров” в качестве главы ГУР, а действующего министра обороны Рустема Умерова могут назначить руководителем Службы внешней разведки. Вопрос о том, кто займет место Умерова, пока остаётся открытым”.





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