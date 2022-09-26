Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, сообщает пресс-служба главы государства.

Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта. Были приняты решения по активным действиям сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

Также было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Президент отметил важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед.

В ходе заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, а также руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.