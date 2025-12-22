В 2026 году Министерство развития общин и территорий планирует проверить автостанции на соответствие стандартам, предусмотренным правилами услуг пассажирского автотранспорта. Об этом во время форума автобусных перевозок “Соединяя города и людей” сообщил заместитель министра Сергей Деркач, передает “Укринформ”.

“Мы в этом году запустили электронный реестр автостанций, что позволило государству верифицировать эту сеть. Сейчас в нем уже зарегистрировано более 450 автостанций. Благодаря реестру мы увидели, что более 50% владельцев испытывают проблемы с правом собственности и фактически не имеют права осуществлять свою деятельность. предоставление услуг пассажирам этими субъектами хозяйствования”, — отметил Деркач.

Он подчеркнул, что министерство одновременно работает над законодательными изменениями, предусматривающими обязанность органов местного самоуправления контролировать и обеспечивать деятельность автостанций на своей территории.

"У нас почти все автостанции частные, но власти на местах должны работать над тем, чтобы обеспечивать хороший сервис для жителей своих общин, которые пользуются автотранспортом. Кроме того, во многих населенных пунктах вообще отсутствуют как таковые организованные места для пассажиров автобусов. Мы хотим, чтобы органы местной власти обеспечивали гражданам качественные услуги по транспортировке и регистрировали новые.





