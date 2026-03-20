Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) во главе с главой миссии по Украине Гэвином Греем начали 18 марта встречи с представителями власти Украины в рамках визита сотрудников МВФ.

Об этом сообщила постоянный представитель Фонда в Украине Пришила Тофано.

"Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах", говорится в ее заявлении.

Как сообщалось, украинский парламент должен до конца марта принять ряд законодательных изменений, которые предусматривают повышение налогов для бизнеса и домохозяйств в рамках новой четырехлетней кредитной программы, одобренной в прошлом месяце.

Однако депутаты пока не вынесли на рассмотрение несколько изменений, которых требует МВФ.

Кроме того, парламент 10 марта отклонил законопроект о налогообложении доходов, полученных через электронные платформы, который также был частью договоренности с МВФ.

Повышение налогов для бизнеса и другие меры крайне непопулярны среди населения на пятом году войны, но их нужно принять, чтобы разблокировать остальное финансирование МВФ (речь идет об общей сумме 8,1 млрд долларов). Киев уже получил 1,5 млрд долларов в рамках новой программы.

Напомним:

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность относительно способности Украины и в дальнейшем получать финансирование в рамках пакета на 8,1 млрд долларов, поскольку депутаты затягивают с принятием мер, необходимых для разблокирования этих средств.

Источник