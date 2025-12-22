В Москве при взрыве автомобиля погиб высокопоставленный военный — генерал-лейтенант Фанил Сарваров, начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России.

По данным следствия, взрывное устройство сработало под его автомобилем на парковке на улице Ясеневой на юге Москвы.

Следователи изучают обстоятельства произошедшего, официальные лица не исключают причастность украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело.

