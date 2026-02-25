Адміністрація Трампа розраховує на закінчення війни в Україні до 4 липня – Bloomberg

США розраховують, що угода про мир в Україні буде підписана до 4 липня 2026 року, коли в країні святкуватимуть 250-ту річницю незалежності. Про це 24 лютого пише Bloomberg із посиланням на дипломатичні джерела та союзників по НАТО. Однак, за словами співрозмовників агентства, немає ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий погодитися на мирну угоду, яка не враховує його ключові вимоги.









Деталі

Мирні переговори США з Росією зайшли у глухий кут, пише Bloomberg. Три раунди тристоронніх переговорів цього року в Абу-Дабі та Женеві не дали результату.

Московський та вашингтонський підходи фактично зводяться до перевірки, хто перший поступиться: Росія, погодившись на часткову відмову від своїх «червоних ліній», або США, відмовившись від підтримки України. Поки переговори залишаються конструктивними на словах, вони фактично заблоковані, зазначають джерела видання.

Навіть деякі американські чиновники у приватних розмовах визнають, що не бачать ознак готовності Путіна відступати від максималістських вимог, включно з контролем над східним Донбасом і Запорізькою АЕС.

Україна відкидає російські вимоги щодо відступу з укріплених позицій і пропонує припинення вогню вздовж наявних ліній фронту. США пропонують створення вільної економічної зони та гарантій безпеки для України, проте остаточного рішення щодо атомної станції досі немає.

Є ризик, що Путін погодиться на перемир’я, яке дозволить Трампу заявити про успіх у завершенні війни, тоді як Росія продовжуватиме гібридні дії проти України. Станом на лютий 2026 року війна триває чотири роки, і жодних ознак швидкого завершення немає, а територіальні здобутки Росії за цей час становлять менше 1% української території.

Контекст

Територіальне питання залишалося одним із головних аспектів мирних переговорів між Україною та Росією. Під час дводенної зустрічі в Женеві США запропонували створити вільну економічну зону на сході Донбасу як буферний механізм. Президент Володимир Зеленський зазначив, що і Київ, і Москва ставляться до цієї ініціативи обережно та з певним скепсисом. Українська делегація також мала намір обговорити можливість енергетичного перемир’я.

Після переговорів 17 лютого спецпосланець США Стів Віткофф повідомив про «значний прогрес» у тристоронньому форматі Україна–США–Росія. Водночас журналіст Барак Равід, посилаючись на власні джерела, заявив, що фактично переговори зайшли в глухий кут.

Напередодні в інтерв’ю Axios Зеленський підкреслив, що українці не підтримають на референдумі жодну ініціативу, яка передбачає одностороннє виведення військ із Донбасу, оскільки суспільство цього не пробачить. Натомість варіант заморожування лінії фронту, на його думку, потенційно міг би отримати схвалення.





