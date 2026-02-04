Україна погодила із західними партнерами план реагування на порушення Росією перемирʼя – FT

Київ домовився із західними партнерами, що на систематичні порушення Росією будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню буде скоординована військова відповідь з боку Європи та США, пише Financial Times із посиланням на джерела. Цей план українські, європейські та американські представники обговорювали у Парижі у грудні та січні.

Деталі

За даними співрозмовників FT, порушення режиму припинення вогню спричинить дії у відповідь протягом 24 годин. Спочатку буде дипломатичне попередження та будь-які необхідні дії з боку української армії для припинення порушення.

Якщо порушення продовжиться, буде запроваджено другу фазу втручання з використанням сил «Коаліції охочих», до якої входять багато членів ЄС.

Якщо ж порушення переросте у масштабний наступ, то через 72 години набуде чинності скоординована військова відповідь сил за підтримки Заходу за участю збройних сил США, кажуть джерела FT.

Контекст

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що гарантії безпеки для України мають бути підписані ще до ухвалення фінального рішення про завершення війни. За його словами, у військовому додатку до пакету гарантій з боку США прописано забезпечення відповідною зброєю української армії чисельністю до 800 000 військових. Зеленський зазначив, що європейські партнери можуть долучитися до фінансування окремих елементів цього пакету.

Водночас він застеріг, що декларація «Коаліції охочих» є важливим і сміливим політичним кроком, однак цього недостатньо, оскільки парламенти країн-партнерів поки не схвалили і не проголосували за відповідні рішення.

2 лютого українська делегація вирушила до Абу-Дабі, де 4–5 лютого заплановані двосторонні консультації зі Сполученими Штатами, а також чергова тристороння зустріч у форматі Україна–США–РФ.





