Воруйте на здоров’я! У 98% вироків за корупцію українські суди обмежилися штрафами

З початку великої війни в Україні було винесено 6877 вироків за корупційні правопорушення, що значно менше порівняно з довоєнними показниками.

Про це повідомляє Опендатабот.

У попередні роки щорічно фіксувалося приблизно 2500 вироків, а у 2021 році Реєстр корупціонерів поповнився 6870 записами. Від початку 2024 року вже було винесено 1758 вироків.

Зазначається, що зниження кількості вироків пов'язане з тим, що подання декларацій на початку війни стало добровільним, а контроль з боку НАЗК тимчасово не здійснювався.

У 98% випадків покаранням став штраф, у 1,5% — позбавлення волі (27 вироків).

Цього року основні статті, за якими засуджують корупціонерів, охоплюють:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — 663 вироки (37,7%), що на третину менше, ніж торік.

Несвоєчасне подання декларацій — 623 вироки (35,4%). Такі порушення зросли у 34 рази, що пов'язано із завершенням трьох кампаній декларування у квітні 2024 року.

Порушення вимог щодо конфлікту інтересів — 281 вирок (16%), що вдвічі менше порівняно з 2023 роком.

Найбільше корупційних вироків винесено на Львівщині (172 справи), Вінниччині (151 справа) та Одещині (115 справ). НАЗК зазначає, що такі показники скоріше відображають стабільність роботи судів у регіонах, ніж реальну кількість порушень.

За даними НАЗК, зараз проводиться інтенсивна перевірка декларацій із використанням нових підходів. Впроваджено автоперевірки, а на повну перевірку обираються лише декларації з високим ризиком. За 9 місяців 2024 року правоохоронці відкрили 126 кримінальних проваджень за матеріалами НАЗК.

Нагадаємо:

На виконання рішень РНБО та президента уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

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