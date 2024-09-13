"Перевірці не підлягають". Хто і як зловживає привілеями на дорогах під час війни

За два з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на українських автошляхах в рази збільшилась кількість автівок зі спецсигналами й оперативними номерними знаками, яких немає в базі національної поліції.

Однак чи беруть всі ці люди участь у спеціальних операціях? А чи вони просто мають привілей бути на автошляхах кращими за інших або отримують такі переваги "по знайомству"?

"Українська правда" вирішила дослідити цю тему. Оскільки випадків, коли особи мають недоторканність на автошляхах, але не мають на неї законних підстав, вже надто багато. А чиїсь приватні міркування безпеки не можуть мати перевагу над суспільними. Подробиці – в наступному матеріалі.





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