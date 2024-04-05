31 березня 2024 року завершилася кампанія з подання декларацій державними посадовцями за 2023 рік. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), було подано 664 тис таких документів.

На початку року завершилася попередня кампанія з декларування, яка охопила 2021-й та 2022-й роки. Це сталося після того, як народні депутати під тиском суспільства та міжнародних партнерів зголосилися поновити публікацію інформації про майновий стан, призупинену ними на час дії в країні воєнного стану.

ЕП відібрала випадковим чином декларації 2 200 декларантів, щоб проаналізувати, як змінилися їхні статки за останні роки. Враховуючи кількісні обмеження цього аналізу, передусім слід звертати увагу не на абсолютні цифри, а на відносні – динаміку змін. Отже, цифри виглядають так.

У 2022-2023 роках державні посадовці, чиї декларації досліджувала ЕП, придбали 721 легковий автомобіль. Таким чином, транспортними засобами обзавівся кожен третій декларант. У власність чи в користування (окрім оренди) перейшли 268 квартир і 90 нових житлових будинків.

Не все майно було придбане за кошти, зароблені у звітному періоді. Частина активів вибуває з декларацій (продається). Крім того, активи можуть змінюватися заднім числом через зміну сімейного стану декларанта. Як читати графік? На ньому зображені активи за датою їх набуття і першою появою в декларації. Наприклад, якщо автомобіль придбаний у 2021 році і тоді ж уперше з'явився в декларації, то наступні його згадування в деклараціях не відображаються (незалежно від того, є він там чи був проданий). Під набутою нерухомістю вважається будь-яке право власності, крім оренди.

Показово, що, набуваючи нові активи, посадовці не тільки не зменшили грошові заощадження за попередні роки, а збільшили їх. Так, готівкові кошти і банківські вклади проаналізованих ЕП декларантів за два роки війни зросли приблизно на чверть: на 1 млн євро, 100 млн грн і 6 млн дол (без урахування інших валют).

Насправді цифри набутих за час великої війни статків, імовірно, більші, адже не всі декларанти сумлінно виконують свій обов'язок. Принаймні до тих пір, поки про це не дізнаються ЗМІ.

Наприклад, напередодні журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка у 2020-2023 роках придбала нерухомості та автівок на понад 70 млн грн. Зокрема – чотирикімнатні апартаменти на 200 кв м у Києві вартістю 6,2 млн грн, оформлені на 77-річну бабусю дружини Кириленка.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ після розслідування "Схем" почали кримінальне провадження, а Кириленко додав квартиру з розслідування до декларації, хоча до цього цю нерухомість не декларував і в інтерв’ю переконував, що в цій квартирі "точно не мешкав".

Доходи чиновників теж суттєво зросли, передусім – зарплати. Офіційна річна зарплата 2 200 проаналізованих ЕП декларантів і членів їх родин збільшилася на чверть: з 1,45 млрд грн до 1,8 млрд грн. Таким чином, середній заробіток державного посадовця разом з членами його родини становить 54 тис грн на місяць. Зазвичай це сума двох зарплат сімейної пари.

Про причини зростання винагороди службовців в останні роки ЕП вже писала. До 2024 року більшу частину їх доходів становили надбавки та премії завдяки вакантним посадам, через що їх частка в зарплаті становила 60-70%, а в деяких випадках могла бути в рази вищою за ставку.

Офіційна зарплата у загальних доходах декларантів залежно від року становить 65-75%. Решта – подарунки, позики, відсотки, допомоги, страхові виплати, роялті, доходи від відчуження цінних паперів. Їх важко перевірити, хоча саме вони подекуди є джерелом небідного життя і набутих активів.

Прикладів вистачає. Один з керівників управління на митниці у вигляді подарунків від родичів задекларував більше, ніж його річна зарплата, а суддя Маріупольського райсуду отримала в подарунок 2,5 млн грн. В обох випадках декларанти ще й відсвяткували новосілля. Одіозний депутат Юрій Бойко, який і так має активів на сотні мільйонів гривень, у 2023 році отримав від дружини Віри традиційний "подарунок": 28 млн грн.