Годовой отчет Еврокомиссии по евроинтеграционному продвижению Украины содержит требование об участии международных экспертов в конкурсных комиссиях для заполнения вакансий, в частности, в органах судебной системы.

Источник: аналитическая статья "ЕвроПравды" после публикации годового отчета Еврокомиссии по евроинтеграции Украины

Детали: Еврокомиссия включила в отчет о расширении четкое требование о присутствии международных экспертов по крайней мере в двух конкурсных комиссиях, определенных в блоке по правосудию (который для ЕС имеет чрезвычайный вес).

Во-первых, в отчете отмечают, что Украина должна срочно продлить норму о "временном привлечении независимых экспертов, номинированных международными партнерами, к отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей".

Во-вторых, должен измениться подход к отбору судей Верховного суда (и других высших судов) и проверки деклараций их добропорядочности. ЕС ждет процедуру со "значимым привлечением независимых экспертов, назначенных международными партнерами".

Кроме того, в этом блоке Еврокомиссия повторила требование об отмене "правок Лозового" и о заполнении вакансий в Конституционном суде.

В дополнение, Украина получила требование о введении процедуры конкурентного отбора на должность генпрокурора.

Также в отчете назвали сроки, когда Украина должна сворачивать телемарафон "Единые новости".

Подробно о главном в отчете читайте в статье Украину предупредили, но не наказали. Как ЕС оценил реформы и чего ждет от Киева.